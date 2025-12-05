Jorge Macri afirmó que la Ciudad evalúa una obra de monorriel sobre la Avenida General Paz

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que la Ciudad de Buenos Aires evalúa la construcción de un monorriel sobre la avenida General Paz, como parte de una estrategia para ampliar la red de transporte público y aliviar la congestión permanente del principal anillo vial que rodea la capital.

El mandatario dio a conocer la iniciativa durante su participación en el programa de economía Economía de Quincho. Detalló que el proyecto formó parte de la agenda presentada en la reciente gira por Dubái, Abu Dabi y Shanghái. Según explicó, la propuesta busca aprovechar la infraestructura de la autopista y sumar alternativas de combinación modal.

“Uno de los proyectos grandes que llevamos en la gira por Dubai, Abu Dabi y Shanghái es la posibilidad de poner un monorriel sobre la General Paz. Ya que tenemos el impacto físico de esta autopista, se podría poner arriba un sistema de monorriel y todo un sistema abajo de estacionamientos donde la gente pueda dejar el auto, se suba a ese monorriel, se baja y se va a otra forma de transporte público”, expresó.

Por definición el monorriel es un sistema de transporte guiado en el que los vehículos circulan sobre una única viga, generalmente elevada y de hormigón. Utiliza motores eléctricos y puede operar por encima de corredores viales sin interferir con el tránsito existente, lo que reduce la necesidad de grandes obras en superficie.

Este tipo de infraestructura se emplea en ciudades como Tokio, Chongqing, Dubái y São Paulo para conectar zonas densamente pobladas o integrarse a redes de transporte multimodal.

A su vez, Macri se refirió a alternativas que permitan bordear la Ciudad sin atravesar el centro. En ese contexto, planteó que el Trambús —sistema de buses eléctricos- busca replicar parte del recorrido de la autopista para conectar las cabeceras de subte.

“Copia un poco la forma de la General Paz uniendo todas las terminales de subte. Vas a tener la posibilidad de moverte de una línea a otra sin ir hasta el centro. Va desde Ciudad Universitaria hasta Pompeya”, precisó.

El tránsito en la avenida General Paz es una de las quejas recurrentes de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires Fabián Marelli

El jefe de Gobierno aludió, asimismo, al futuro del soterramiento del tren Sarmiento y habló de un reciente intercambio con la administración Milei. “Le estamos haciendo una propuesta al Gobierno Nacional, recién empezándola con la gente de Infraestructura, para no perder los túneles hechos en el tren Sarmiento. Nosotros tenemos una propuesta alternativa. Es que en Ciudadela el tren ingrese por abajo y vaya directamente hasta Caballito, que es a dónde volvés a tener trinchera. En la parte de arriba, donde se encuentra el tren actualmente, se podría hacer un parque lineal verde con un Metrobus y una bicisenda al lado”.

El soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra que se frenó hace varios años. Enrique Villegas - LA NACION

En relación a la falta de espacios para estaciones tanto en la vía pública como en centros comerciales, Macri recordó que el flujo de vehículos que ingresa diariamente a la Ciudad limita cualquier intervención puntual.

“Magia con los autos no se puede hacer. 800.000 vehículos ingresan por las autopistas de la ciudad de Buenos Aires. Un estacionamiento grande son 1000 o 2000 autos”, insistió. Y cerró su planteo al remarcar que la salida de fondo requiere potenciar el transporte público e incorporar tecnologías más limpias.

Los números que explican la congestión en la General Paz

Los datos del tránsito medio diario anual (TMDA) de Vialidad Nacional, procesados por LA NACION Data, muestran que la General Paz mantiene niveles elevados de circulación a toda hora. Incluso en el horario más liviano, a las 4 de la mañana, pasan 1687 vehículos por hora (28 autos por minuto). Entre las 8 y las 21, los caudales se mantienen altos y sin descensos pronunciados. El pico diario aparece a las 13, con 10.509 vehículos por hora —unos 175 autos por minuto—, lo que sitúa al mediodía al mismo nivel que los horarios históricamente críticos.

El tramo más exigido por carril es el que va desde avenida San Martín hasta el Acceso Oeste, con 27.797 autos por día por carril (1158 por hora, 19 por minuto). Esa sobrecarga explica las demoras frecuentes y la sensación de “embudo” que mencionan los usuarios. Unos kilómetros más al norte, entre Cabildo y Acceso Norte, se concentra el mayor volumen total: 235.813 vehículos por día, 9826 por hora y 164 por minuto, donde confluyen los flujos provenientes de Panamericana, Vicente López y los viajes interurbanos.