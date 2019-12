Se demora la ampliación del horario de restricción vehicular en el centro

En el centro porteño, desde Retiro hasta el casco histórico, se limitó el ingreso de autos particulares y hay más espacio para caminar Crédito: Silvana Colombo

Valeria Musse SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2019

Tres años atrás, el 15 de diciembre de 2016, la Legislatura de la ciudad aprobó un proyecto oficialista que restringía la circulación de vehículos particulares en el centro porteño. La norma se aplicó durante 2018, en dos etapas, en el macrocentro y en los alrededores de Tribunales. Es así que en los días hábiles los automóviles sin permiso no pueden circular por esas zonas entre las 11 y las 16. Pero el texto sancionado preveía además que, en una tercera fase de la ejecución del programa Área Ambiental Buenos Aires Centro, a partir del 1º de julio de este año se iba a ampliar el horario de veda de 9 a 18, medida que por ahora está demorada. Y que no cuenta con muchas voces a favor.

"Mejor que ni piensen en implementar esa extensión. Ya es una locura como está actualmente. Bajó muchísimo nuestra venta desde que está la restricción", dijo enojado Facundo, un comerciante de la calle Sarmiento al 1300. Su local quedó dentro del perímetro de restricción a mediados de noviembre de 2018, cuando la prohibición se hizo efectiva en el área denominada Tribunales Peatonal, comprendida por Montevideo y las avenidas de Mayo, Córdoba y Cerrito-Lima.

"De 11 a 16 no pasa nadie por acá. Es un desastre", agregó una quiosquera de la misma cuadra, que prefirió no explayarse más.

En total, la veda abarca el polígono demarcado por Santa Fe, Alem Paseo Colón, Belgrano, Irigoyen, Avenida de Mayo, Montevideo, Córdoba y Pellegrini.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la Secretaría de Transporte -la dependencia oficial a cargo del proyecto- indicaron que el plazo que figuraba en la ley para aplicar la extensión horaria "no era julio sin excepción" y admitieron que la implementación del horario de 9 a 18 se encuentra en " stand-by, con fecha de implementación a definir".

Muchos de los comerciantes del centro entrevistados por LA NACION no están al tanto de qué ocurrirá con esa ampliación horaria, y tampoco prefieren saberlo. A Mario Álvarez, que tiene un bazar sobre la calle Mitre, no le interesa tener noticias de esa medida. Dijo, resignado: "Nos perjudicaría aún más si se aplicara. Durante este año, las ventas cayeron un 50% porque desde las 11 hasta las 16 parece que fuera sábado. Pasan muy pocos autos por acá; muchos de ellos, porque no se enteraron de que está la restricción".

Política pública

Desde hace algunos años, el gobierno porteño enarbola la bandera para desalentar el uso de los vehículos particulares y, en cambio, promueve que se profundice la movilidad vía transporte público. Así se fueron creando distintas áreas peatonalizadas para dar prioridad y seguridad a las dos millones de personas que caminan por el centro cada día. Sin embargo, algunos de estos proyectos, como la creación de la llamada Área Ambiental Buenos Aires Centro, no fueron bien recibidos por ciertos sectores, sobre todo los relacionados con la actividad comercial.

Los garajistas especialmente se unieron en un reclamo en contra de la veda vehicular cuando la iniciativa aún era tratada en medio de fuertes discusiones entre los legisladores. "Nos manifestamos para reclamar porque sabíamos lo que iba a pasar, y hoy lo podemos confirmar. Muchos estacionamientos debieron cerrar; otros tuvieron que reducir la cantidad de personal porque tienen menos clientes o trabajan a pérdida", explicó a LA NACION Eduardo Sánchez, presidente de la Cámara de Garajes y Estacionamientos de la República Argentina (Cagesra).

Detalló el vendedor Álvarez que hace unos tres meses cerró la playa de estacionamiento que funcionaba a metros de su local porque "no llegaba a cubrir los costos". Herminio, empleado en otro garaje sobre la calle Talcahuano, recordó que los propietarios del lugar informaron que hay un 40% menos de clientes.

La primera etapa del programa Área Ambiental Buenos Aires Centro, que se sumó a la restricción que se aplicaba en el microcentro desde 2012, comenzó a ejecutarse el 3 de abril de 2018 y alcanzó a Retiro y el casco histórico. Así, se prolongó hacia Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, Belgrano, Paseo Colón, La Rábida, Leandro N. Alem, San Martín, Florida y Santa Fe. Según datos oficiales aproximados, se pasó de 8300 vehículos por día hábil a 4182.

La segunda etapa del plan, Tribunales Peatonal, se aplicó desde mediados de noviembre de 2018 -un mes y medio después del cronograma previsto por ley- y también contó con un período de gracia para que los automovilistas y transeúntes se adaptaran a los cambios. En este caso, la cifra de rodados descendió de 7950 a 3150.

Es decir que, desde que se extendieron las áreas peatonales, el ingreso de autos disminuyó 50% los días hábiles de 11 a 16, resaltaron desde la Ciudad. La zona restringida ya suma 259 cuadras.

Respecto de la falta de certezas sobre la ampliación del horario de 9 a 18, Beatriz Ballesteros, que trabaja como encargada en un edificio de la calle Libertad, dijo: "A veces, la gente me pregunta si puede estacionar dentro de ese rango horario y no sé qué decirle".

Permisos

Ciertos automovilistas y motociclistas pueden seguir circulando por el sector dentro del horario prohibido gracias a determinadas autorizaciones que se tramitan en la web de la ciudad.

Los vecinos pueden tramitar el permiso de ingreso para transitar de 11 a 16. Tiene vigencia anual y los residentes de la zona lo pueden solicitar sin costo. La gratuidad alcanza también a las personas con discapacidad, los camiones de caudales y aquellos padres cuyos hijos asistan a los colegios dentro del área peatonal.

Si una persona tiene una cochera en la zona de Tribunales, por ejemplo, estará en condiciones de tramitar el permiso para circular en horario restringido solo en ese sector. Ese trámite cuesta $2030.

Para los motociclistas rigen las mismas reglas, aunque están exceptuados los que hagan delivery o servicio de correo, siempre y cuando estén anotados en su registro especial. En este caso, no deben inscribirse en el sistema.

La multa por ingreso indebido al centro peatonal, que se corrobora mediante cámaras con lectores de patentes instaladas en el perímetro del polígono con capacidad para detectan dominios no inscriptos, es de 100 UF (hoy equivale a $2140). Durante los primeros días de cada implementación no se labraron infracciones y se dispusieron agentes de tránsito para reordenar la circulación y despejar dudas.

El transporte público, en tanto, tiene permitido circular por las áreas restringidas durante las 24 horas, por lo que se puede ingresar en colectivo, subte, taxi y remise. La circulación de vehículos sigue siendo permitida sobre las avenidas.