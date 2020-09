Se oficializó la actividad gastronómica al aire libre: qué dice el protocolo

El bar Sans de Palermo volvió a servir sus platos en la vereda Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

El gobierno nacional oficializó hoy la actividad gastronómica al aire libre en la ciudad de Buenos Aires y emitió un extenso protocolo para respetar las medidas de distanciamiento social, que salió publicado en el Boletín Oficial.

La actividad quedó exclusivamente sujeta a realizarse en la vereda, calzada u otros sectores del espacio público. Con la nueva normativa, los gastronómicos no podrán hacer uso de espacios o salones interiores, patios internos, terrazas y jardines, a diferencia de lo que habían comunicado en un primer momento.

El protocolo indica quiénes son los trabajadores desafectados, cuáles son las pautas de higiene generales para la realización de la actividad y de qué manera se debe organizar la jornada, en base a turnos rotativos de trabajo, entre otros requisitos. También, explica de qué manera deben actuar los comerciantes ante la sospecha de tener un empleado contagiado.

Respecto al acceso a terrazas y patios, que había sido permitido anteriormente, en este nuevo protocolo quedó asentado que "no será habilitado el acceso, ni servicio en los salones internos de los establecimientos, salvo para ir a los sanitarios".

Las personas afectadas a dicha actividad quedaron a partir de hoy exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Los empleadores o las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estas y estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros", indicaron a través de la decisión Administrativa 1600/2020.

También quedó asentado que los comercios deben contar con una habilitación para funcionar en sectores del espacio público, que es otorgada por la autoridad correspondiente de la jurisdicción desde antes de que se decrete esta decisión administrativa.

Por otro lado, indicaron que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, podrá implementar la medida gradualmente, suspenderla o reanudarla, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria.

Las reuniones entre la Ciudad y la Nación definieron la habilitación para comenzar a ofrecer el servicio en el espacio público, con mesas y barras en la vereda, la modalidad conocida como take away plus, que se puso en práctica desde este lunes.

Con propuestas de instalar decks en las calles, utilizar las zonas peatonales, plazas y parques, las superficies de las veredas de entidades públicas o bancos, durante los fines de semana, y hasta correr paradas de colectivos para darles más espacio a las mesas, los gastronómicos esperan poder hacerle frente a los próximos meses.