El Gobierno aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional a cargo de la SIDE

En el marco de una serie de cambios en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Gobierno aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional cuya función será establecer lineamientos estratégicos y estará a cargo del organismo. Días atrás, el Ejecutivo aseguró que “se superó la primera etapa del proceso de reestructuración” e hizo un cambio de titular: salió Sergio Neiffert e ingresó Cristian Auguadra.

“La Secretaría de Inteligencia de Estado informa que, por primera vez en 20 años, el gobierno nacional aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional, actualizando los lineamientos y los objetivos generales del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN)”, expresó la SIDE a través de un comunicado. Horas más tarde, el Ejecutivo reglamentó la medida en el Boletín Oficial a través del Decreto 864/2025.

Además continuó: “Las nuevas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad”.

La Secretaría de Inteligencia de Estado informa que, por primera vez en veinte años, el Gobierno Nacional aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional, actualizando los lineamientos y los objetivos generales del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).



La nueva Política… pic.twitter.com/7aKMzL6ftG — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) December 5, 2025

Según el comunicado, la nueva política establecerá lineamientos y objetivos como posición a la Argentina en el plano internacional; preservar la soberanía y autonomía estratégica del país; proteger los recursos estratégicos y las infraestructuras esenciales; prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado; anticipar y contrarrestar las amenazas en el ciberespacio de interés nacional; y contrarrestar actividades de inteligencia externas que afecten los intereses nacionales.

Por su parte, en el decreto, el Gobierno señaló que su objetivo es profundizar las capacidades en materia de cooperación internacional para la producción de “información de calidad” y el abordaje mancomunado de problemáticas y explicó que la medida permitirá ordenar el “esfuerzo mancomunado” de los órganos y entes del sector público para contribuir mediante el aporte de información.

“El accionar del Sistema de Inteligencia Nacional debe estar guiado por la defensa de los intereses vitales de la Nación, a través de la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y seguridad interior, así como las oportunidades para la consecución de los intereses estratégicos del Estado nacional”, especificó.

Sergio Neiffert y Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

El nuevo titular y el inicio de la segunda etapa del “proceso de reestructuración”

Este miércoles, el Gobierno apartó de su cargo como titular de la SIDE a Sergio Neiffert y designó en su lugar a Cristian Auguadra. La decisión se fundamentó en que ya “se superó la primera etapa del proceso de reestructuración” del organismo y la administración mileísta aseguró que la primera gestión permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura, además de optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, lo que “sentó las bases de un organismo más eficiente y profesional”.

Auguadra es un contador público con experiencia en auditoría, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional, y funcionario de estrecha confianza de la familia Caputo, especialmente de Claudio Caputo, padre del asesor presidencial Santiago Caputo. Hasta ahora, se desempeñaba como responsable de Asuntos Internos de la SIDE, cargo al que llegó en noviembre de 2024 bajo el ala del propio Santiago.

“El objetivo de la administración del Presidente es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo. La secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la república, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”, señaló la Vocería Presidencial en un comunicado.