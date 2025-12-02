El Gobierno oficializó la salida de Bullrich del Ministerio de Seguridad y la designación de Monteoliva

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 851/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional para ocupar una banca en el Senado, y la designación de Alejandra Monteoliva para reemplazarla a cargo de la cartera. El Poder Ejecutivo ya había anunciado el cambio semanas atrás, junto con el nombramiento de Carlos Alberto Presti en lugar de Luis Petri en Defensa.

La salida de Bullrich era sabida desde que La Libertad Avanza (LLA) la postuló, meses atrás, como primera candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires. Después, en las elecciones, la funcionaria sacó el 50,32% de los votos, contra un 30,63% de Mariano Recalde, de Unión por la Patria, y desmintió que su candidatura fuera testimonial. Así fue que, semanas más tarde de la elección de medio término, el Gobierno anunció el cambio.

“El presidente de la Nación, Javier Milei, agradece por sus servicios a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente“, expresó el Gobierno en un comunicado del 22 de noviembre.

Su lugar será ocupado por Monteoliva, una mujer de 55 años que hace 30 se dedica a la temática y quien hasta la designación era secretaria de ese Cartera. El Gobierno la calificó como una pieza fundamental de la “Doctrina Bullrich” y afirmaron que su prioridad en el Ministerio se centra en la lucha contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, así como el “mantenimiento del imperio de la ley” y el orden en las calles.

Este domingo, Bullrich oficializó su salida a través de sus redes sociales, donde escribió: "Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo. Continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad“.

La flamante senadora, a su vez, elogió a Monteoliva y la definió como una persona capaz de continuar con su doctrina: “Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz”.

Bullrich, que será la jeda de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, juró este viernes como legisladora y tuvo un cortocircuito con Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular de la Cámara Alta. En esa ocasión, la exministra quiso elevar una queja en el recinto, pero la presidenta la negó la palabra, lo que generó una discusión.

Bullrich juró como senadora el viernes pasado Presidencia

En una de sus últimas actividades como ministra, este lunes, Bullrich dio una conferencia de prensa junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y anunció que el nuevo Congreso contemplará la reforma del Código Penal que enviará el Gobierno. Tal como informó LA NACION, la exfuncionaria recalcó que el eje central del proyecto será el “agravamiento de las penas” en delitos como el homicidio simple, cuya pena máxima pasará de 25 años de prisión a 30 con el objetivo de “proteger a quienes cumplen tareas fundamentales”. Además se considerará agravante si el homicidio se da en niños de hasta 16 años y mayores de 65.

Quién es Alejandra Monteoliva

La nueva ministra es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, provincia en donde nació. Además obtuvo una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes de Colombia, país en el que vivió 19 años y en que trabajó, entre otros organismos, para la Policía Nacional local.

En Colombia, Monteoliva se especializó en gestionar políticas de seguridad y colaboró con gran parte de los países de América Latina y el Caribe a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras organizaciones multilaterales.

En los años 2012 y 2013 fue funcionaria del gobierno Córdoba en la Cartera de Seguridad local e integrante del gabinete del entonces gobernador José Manuel de la Sota. Luego pasó a la gestión nacional y se desempeñó como Directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de la ministra Bullrich desde 2015 al 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. Entre 2020 y 2024 se encargó de las operaciones de Seguridad como asesora en Naciones Unidad para el Programa Mundial de Alimentos.