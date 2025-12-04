De cuánto es el salario mínimo vital y móvil en diciembre 2025, tras el aumento del Gobierno

El Poder Ejecutivo definió el nuevo piso para los ingresos formales mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial este miércoles. La medida establece un cronograma de actualizaciones consecutivas para los próximos diez meses tras la falta de consenso. La decisión administrativa fija los valores de salario mínimo para los trabajadores mensualizados y jornalizados bajo la órbita de la Ley de Contrato de Trabajo y la Administración Pública Nacional.

De cuánto es el salario mínimo vital y móvil en diciembre 2025

El esquema dispuesto por la Secretaría de Trabajo determina una actualización inmediata. El ingreso básico asciende a $334.800 a partir del mes de diciembre de 2025. Esta cifra representa el segundo tramo del aumento decretado, ya que la normativa tiene efecto retroactivo al mes de noviembre, donde el piso se ubicó en $328.400.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

El valor previo se encontraba en $322.000. La modificación impacta de manera directa sobre los trabajadores fuera de convenio y sirve como referencia para el sector informal. También influye en el cálculo del salario inicial docente y en los programas sociales vinculados a este indicador. La Resolución 9/2025 especifica los montos para quienes cumplen la jornada legal completa.

Cómo sigue el cronograma de aumentos hasta 2026

El Gobierno diseñó un plan de incrementos mensuales que se extiende durante gran parte del próximo año. El objetivo apunta a una adecuación progresiva de los haberes. El calendario de actualizaciones automáticas quedó conformado de la siguiente manera para el primer semestre de 2026:

Enero: el salario sube a $341.000 .

el salario sube a . Febrero: el monto se ubica en $346.800 .

el monto se ubica en . Marzo: el haber alcanza los $352.400 .

el haber alcanza los . Abril: la cifra asciende a $357.800 .

la cifra asciende a . Mayo: el piso salarial llega a $363.000 .

el piso salarial llega a . Junio: el valor se establece en $367.800.

La normativa completa el esquema con dos ajustes finales. Para julio, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) será de $372.400. El tramo final previsto entra en vigencia el 1° de agosto de 2026 y fija el sueldo básico en $376.600.

Este ajuste alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y las entidades estatales que actúan como empleador. La resolución aclara la proporcionalidad de estos valores para los casos de jornadas reducidas o modalidades especiales de contratación.

La medida oficial detalla también la remuneración por hora para el personal jornalizado. El valor inicial correspondiente a noviembre de 2025 se fijó en $1642. Este monto experimentará las mismas variaciones proporcionales mes a mes que el salario mensualizado, acompañando la curva ascendente hasta agosto del año siguiente.

La remuneración por hora para los trabajadores jornalizados se fijó en un valor inicial de $1642 retroactivo a noviembre Andrzej Rostek - Shutterstock

Qué sucede con la prestación por desempleo

La actualización del salario mínimo modifica los parámetros para calcular la ayuda económica destinada a las personas sin empleo. La resolución establece una fórmula vinculada directamente a los ingresos previos del trabajador y al nuevo piso salarial vigente.

El beneficio será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto percibido por el trabajador en los seis meses anteriores al cese de la relación laboral. La normativa impone límites mínimos y máximos para esta prestación. El monto a cobrar no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100% del mismo valor en ningún caso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.