Una selfie en la Plaza Houssay: renovada, invitó a conocerla

Reabrió la plaza Bernardo Houssay. A partir de hoy las personas ya puede circular por la plaza.Mañana Freddo abre su local y el jueves empezará a funcionar el Mc Donalds. La próxima semana, está previsto que levanten la persiana Pani, Mostaza y Tostado y, a partir de agosto, inauguraran Antares, Hel Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

23 de julio de 2019

Los obreros que trabajaron en la reforma de la plaza Bernardo Houssay estaban parados y cruzados de brazos. Miraban, orgullosos, lo que habían terminado hace apenas algunas horas: "Quedó espectacular, estamos re felices", dijo uno de ellos. Cerca de las 14 empezaron a quitar las vallas amarillas y la gente pudo circular por el espacio. La abertura en forma de medialuna que cobija a varios locales gastronómicos, que hasta mañana no van a atender al público, se llenó de curiosos que bajaron hasta el flamante primer subsuelo para sacarse una selfie.

"Trabajo en la zona. Está buena la plaza, me gusta el aspecto. Antes era más oscura e insegura. Ahora se ve una plaza más abierta, más accesible. Los de la universidad van a poder disfrutar de los locales, del acceso al subte. Yo seguro venga a comer, sobre todo en verano cuando lleguen los días lindos", dijo Ricardo Riquel, de 48 años, que caminaba por la avenida Córdoba al 2100, uno de los laterales de la plaza, frente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en el barrio de Recoleta.

Muchos vecinos y estudiantes bajaban al primer subsuelo para sacarse una selfie con la facultad de económicas a sus espaldas Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Delimitada también por las calles Junín, Paraguay y Uriburu, está rodeada también por las facultades de Medicina, Farmacia y Bioquímica, Odontología y Ciencias Sociales, así como por el Hospital de Clínicas, lo que le confiere una alta afluencia.

El entusiasmo de la gente que circulaba por la zona era evidente. Muchos bajaban para sacarse una foto desde una perspectiva inédita para los vecinos. Desde abajo, hacia Córdoba, se ve una barranca verde y encima de ella aparece la Facultad de Ciencias Económicas. También está abierta la nueva boca de la estación Facultad de Medicina del subte D, que desemboca directo en el primer subsuelo de la plaza.

"Soy estudiante de Medicina, seguro nos vamos a cruzar para comer algo. Está muy bueno que esté más iluminada porque escuché a compañeros que les robaron", comentó Milagros Villalba, de 20 años.

La nueva boca de entrada y salida a la línea D del subte, estación Facultad de Medicina, que desemboca directo en el primer subsuelo de la plaza Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La plaza Houssay, desde su inauguración en 1980 durante la dictadura militar, fue un espacio gris, con gran preponderancia de cemento, e incómoda para la gente que circulaba. Algunos vecinos señalaron que todavía, pese a la remodelación -que se extendió por un año y cuatro meses-, tiene poca superficie verde. "Antes nunca entraba porque me parecía peligrosa, pero ahora me gusta mucho, incluso vendría especialmente a tomar algo acá o al cine cuando abra. Esta tiene más verde que la anterior", expresó Franco Gattas, un estudiante de Arquitectura de 25 años. Mientras que Marcos Arjona, de 32 años, otro alumno de la misma carrera, disintió: "Está lindo el proyecto, pero desde mi punto de vista le falta verde, me hubiera gustado más espacio verde para la gente".

Al nivel de la calle, se sumaron zonas parquizadas con estaciones para hacer ejercicio, juegos para chicos y un trazado que facilita el cruce en diagonal. Los más chicos ya disfrutaron de las nuevas instalaciones para ellos.

En la superficie, la plaza cuenta con juegos para chicos y canchas de fútbol, básquet y un skatepark. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Los locales gastronómicos, que son la principal novedad, iban a estar funcionando a partir de hoy -según le habían informado a LA NACION la semana pasada-, pero se retrasó su apertura. En principio, Freddo abrirá mañana y McDonald's, el jueves. La próxima semana, está previsto que levanten la persiana Pani, Mostaza y Tostado y, a partir de agosto, inaugurarán Antares, Hell's Pizza y Muu Lechería. Podrán atender hasta las 23. Las cuatro salas de cine, en tanto, se estrenarán en septiembre. En el segundo subsuelo, va a seguir habilitado el estacionamiento para 500 autos.

"Tenemos muy buenas expectativas por la apertura de este nuevo local. El proyecto y las marcas que se sumaron hacen una propuesta diversa e interesante", dijo Federico Nievas, jefe de Marketing y Publicidad de Freddo.

"Estamos muy contentos por la apertura de este local. Hay muchas universidades alrededor y esperamos que los estudiantes puedan venir y aprovechar todos los descuentos que están en nuestra aplicación. En este local estamos instalando quioscos virtuales para que la gente pueda elegir su pedido y abonarlo a través de ellos. Esto agiliza muchísimo el sistema y, además, los clientes pueden escoger entre más productos. Van a trabajar 50 personas, muchas de ellas, chicos jóvenes que estudian en las universidades aledañas", expresó Silvina Seiguer, directora de Comunicaciones Corporativas de McDonald's.