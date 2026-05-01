Un loro con medio pico se convirtió en el primer animal con una discapacidad en ser alfa sin ayuda ni aliados

Un loro kea llamado Bruce se hizo conocido a nivel mundial en 2021 por su capacidad de usar herramientas para compensar la ausencia de la parte superior de su pico. Cinco años después, su historia vuelve a tomar relevancia tras confirmarse en un estudio científico que es el primer animal con una discapacidad en ser alfa de su propio grupo.

Qué se sabe de Bruce, el loro kea que tiene una discapacidad física

Bruce tiene 13 años y fue encontrado en Nueva Zelanda cuando era pequeño sin la parte superior de su pico. De acuerdo con The New York Times, los científicos sospechan que perdió esta parte al quedar atrapado de manera accidental en una trampa para ratas mientras buscaba comida.

Esta discapacidad suele ser devastadora para un kea, ya que estas aves dependen de sus picos superiores para funciones básicas como excavar en busca de alimento y para el acicalamiento.

“Perderlo dificultaría de manera enorme su supervivencia básica en la naturaleza”, dijo Alice Auersperg, bióloga cognitiva de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena.

En 2021, Bruce se hizo conocido por crear su propio prostético con guijarros de un tamaño específico Alex Grabham y Ximena Nelson

Los investigadores llevaron a Bruce a la Reserva de Vida Silvestre de Willowbank, en Nueva Zelanda, donde se unió a una docena de otros keas que vivían en cautiverio. Conforme crecía, los científicos visitaban su recinto para estudiar la inteligencia de las aves.

“Un descubrimiento”: la primera sorpresa científica de Bruce

En 2021, Bruce sorprendió a los científicos Amalia PM Bastos, Kata Horváth, Jonathan L. Webb, Patrick M. Wood y Alex H. Taylor con una conducta inusual: usaba herramientas para el autocuidado.

De acuerdo con su estudio presentado en la revista Scientific Reports, 90% de las veces que Bruce recogió un guijarro de un tamaño específico, lo utilizó para acicalarse.

Ningún otro loro kea en su entorno fue observado con piedras para acicalarse en diferencia de Bruce Bastos, APM, Horváth, K., Webb, JL et al. Innovación en herramientas de autocuidado en un kea discapacitado ( Nestor notabilis )

El loro sostenía el guijarro entre su lengua y su mandíbula inferior para moverlo a lo largo de sus plumas. Con este movimiento, los científicos concluyeron que la roca actuaba como una superficie plana que simulaba el rol de su pico superior. Esta conducta no se vio en el resto de su grupo.

“Bruce pareció manipular objetos que no eran guijarros a una tasa comparable o inferior a la de otros sujetos, pero fue el único que utilizó guijarros como herramientas de acicalamiento“, cita la investigación.

El análisis destacó que se trata de un caso de uso de herramientas flexibles e innovadoras impulsadas por una necesidad ecológica, en este caso su discapacidad física.

“El macho alfa”: cómo Bruce domina a su grupo

Tras el uso particular que le daba a las guijarras, otro estudio reveló que el loro kea de 13 años es el primer caso documentado de un animal con una discapacidad física que logra alcanzar el rango de macho alfa a través de la “innovación conductual”.

Bruce inventó una técnica llamada jousting, que consiste en embestir a sus rivales y clavarles su mandíbula inferior expuesta Ximena Nelson y Alex Grabham

De acuerdo con el estudio realizado por el doctor Alex Grabham y la profesora Ximena Nelson de la Universidad de Canterbury en colaboración con el profesor Alex Taylor de la Universitat Autònoma de Barcelona en abril de este año, Bruce logró posicionarse como alfa por algunas conductas puntuales:

Innovación para pelear: el loro inventó una técnica llamada joustin g. La misma consiste en embestir a sus rivales y clavarles su mandíbula inferior expuesta , ya sea al estirar el cuello a corta distancia o cargando con fuerza mediante carreras o saltos.

el loro inventó una técnica llamada La misma consiste en embestir a sus rivales y , ya sea al o cargando con fuerza mediante carreras o saltos. Efectividad estadística: la investigación reveló que Bruce utilizó su pico para atacar más de cinco veces con mayor frecuencia que sus pares sanos. Su manera de pelear logró desplazar a sus oponentes el 73% de las veces .

la investigación reveló que Bruce utilizó su pico para atacar más de que sus pares sanos. Su manera de pelear logró desplazar a sus oponentes el . Bajos niveles de estrés: contrario a lo esperado para un individuo dominante que debe defender su puesto, Bruce presentó los niveles de corticosterona (hormona del estrés) más bajos de todo su grupo. Esto sugiere que su posición es tan sólida que no enfrenta desafíos constantes.

Con este panorama, los académicos sostienen que su “desventaja física” fue el motor que lo posicionó como macho alfa en su grupo, lo que replantea el concepto de la discapacidad en cierto tipo de especies.

“Su discapacidad parece ser el factor determinante que le permitió alcanzar el nivel más alto en la sociedad de los keas”, concluyó el profesor Taylor.