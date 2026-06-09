Artemis III: la NASA anunció los astronautas que formarán parte de la misión, fechas posibles y todo lo confirmado

La NASA dio a conocer nuevos detalles sobre el tan esperado proyecto Artemis III. El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de la agencia espacial y permitió conocer que la nueva travesía por el espacio está programada para 2027 y tendrá como tarea principal poner a prueba tecnologías y procedimientos esenciales para las futuras misiones de alunizaje.

La tripulación estará integrada por cuatro astronautas. El comandante será Randy Bresnik, veterano astronauta estadounidense con experiencia en misiones espaciales anteriores. Lo acompañarán los especialistas de misión Andre Douglas y Frank Rubio, ambos pertenecientes a la NASA. El cuarto integrante será el astronauta italiano Luca Parmitano, representante de la Agencia Espacial Europea (ESA), quien ocupará el rol de piloto.

La NASA presenta a los tripulantes de Artemis III

¿Cuál será el objetivo de la misión?

Aunque Artemis III no incluirá un alunizaje en esta etapa específica del programa, sí tendrá un papel decisivo para las futuras operaciones sobre la superficie lunar. La misión está diseñada para demostrar y validar sistemas críticos que posteriormente serán utilizados en Artemis IV y en las siguientes expediciones.

Entre los principales objetivos se encuentran las pruebas de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje tripulado desarrollados para transportar astronautas hasta la Luna. La NASA considera que estas operaciones son fundamentales para garantizar la seguridad y el éxito de las futuras misiones.

La nave despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Para ello se utilizará el poderoso cohete Space Launch System (SLS), el vehículo de lanzamiento más avanzado construido por la agencia espacial para las misiones del programa Artemis. El SLS transportará la nave Orion junto a los cuatro astronautas seleccionados.

La etapa central del cohete Artemis III se encuentra en la bahía alta número 2 del edificio de ensamblaje de vehículos en el Centro Espacial Kennedy de la NASA (Foto: NASA)

Una de las particularidades de esta misión será la incorporación de nuevos sistemas y configuraciones técnicas que permitirán evaluar la integración de distintos componentes antes de los futuros vuelos lunares. “Si bien esta es una misión a la órbita terrestre, es un paso importante para lograr un aterrizaje exitoso en la Luna con Artemis IV. Artemis III es una de las misiones más complejas que la NASA ha emprendido”, explicó Jeremy Parsons, administrador adjunto interino de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA.

El funcionario agregó que por primera vez la agencia coordinará una campaña de lanzamiento que involucrará múltiples naves espaciales y sistemas desarrollados por diferentes socios comerciales. “Nos ayudará a comprender cómo interactúan Orion, la tripulación y los equipos en tierra con el hardware y los equipos de ambos proveedores de módulos de aterrizaje antes de enviar astronautas a la superficie lunar y construir una base lunar allí”, remarcó el experto.

En la imagen se muestra el módulo de servicio Artemis III Orion antes de las pruebas acústicas realizadas en las instalaciones de operaciones y verificación del Centro Espacial Kennedy de la NASA el 7 de mayo de 2026 (Foto: NASA)

¿Qué es el programa Artemis?

El programa Artemis representa el proyecto espacial más ambicioso de Estados Unidos desde las históricas misiones Apolo. La iniciativa busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna durante la próxima década mediante la construcción de infraestructura permanente, estaciones orbitales y sistemas de exploración de largo plazo.

La experiencia obtenida durante Artemis III permitirá validar los procedimientos necesarios para futuras misiones tripuladas sobre la superficie lunar y servirá como preparación para el siguiente gran objetivo de la humanidad: enviar astronautas a Marte.