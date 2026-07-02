Desentierran vasijas con un tesoro romano de 1700 años: dónde y qué tenían dentro

Un equipo de arqueólogos desenterró tres vasijas repletas de monedas que correspondieron al periodo del Imperio Romano. El hallazgo sucedió a las afueras de la ciudad de Senon, al noreste de Francia. Según indicaron los expertos, podría tratarse de un tesoro compuesto por más de 40.000 unidades acuñadas con los rostros de diferentes emperadores.

De acuerdo a la investigación, el botín habría sido enterrado hace 1700 años y no por una cuestión de seguridad ante sucesivas invasiones (como otros pueblos aledaños acostumbraban), sino por mero ahorro.

Yacimeinto deonde se halalron las vasijas, en la ciuda de Senon (Fuente: © Anthony Robin, Inrap)

La historia detrás de estas ánforas repletas de monedas

El Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva (INRAP) anunció el descubrimiento de estas vasijas, las cuales enterraron cuidadosamente entre los años 280 y 310 d.C. En los límites de Senon ya se desenterraron anteriormente 30 tesoros repletos de monedas similares a estas, por lo que se supone que fue una conducta habitual de los habitantes.

De acuerdo con la revista LiveScience, la verdadera importancia de este hallazgo no reside en la cantidad de monedas, sino en la información que allí se detalló y en el modo en que aparecieron estos tesoros.

Los arqueólogos indicaron que las monedas fueron acuñadas con los rostros de tres emperadores galos (Fuente: © Lino Mocci, Inrap)

Los investigadores relataron que durante la excavación se toparon con las tapas de dos ánforas que habían sido depuestas allí de forma adrede; y una tercera estaba descubierta y con tres monedas.

Por otra parte, los arqueólogos indicaron que la primera ánfora tenía 38 kilos de monedas, “lo que corresponde a entre 23.000 y 24.000 unidades”, según dijo Vincent Geneviève, numismático del INRAP a LiveScience. La segunda vasija pesaba 50 kilos y se recuperaron solo 400 monedas del cuello, pero se estimó que podría contener entre 18.000 y 19.000 en el fondo.

Vista aérea de una sala de estar con, bajo el nivel del suelo, agujeros de postes de la época gala (Fuente: © Anthony Robin, Inrap)

“En dos casos, la presencia de algunas monedas encontradas pegadas al borde de la jarra indica claramente que fueron depositadas después de que la jarra fuera enterrada, cuando el pozo aún no se había llenado de sedimentos”, explicaron en el comunicado de INRAP. Y añadieron que “la ubicación de los depósitos descubiertos durante la excavación, en salas de estar aparentemente comunes y a una altura muy cercana a la del terreno de la época, reveló que permanecieron fácilmente accesibles para su propietario“.

En el tesoro se encontraron acuñaciones con los bustos de antiguos emperadores del Imperio Galo, que tuvo un breve periodo de independencia del Imperio Romano entre los años 260 y 274 d.C. Los gobernantes que figuran allí son: Victorino, Tétrico I y su hijo, Tétrico II.

Hallan en Senon tres vasijas repletas de monedas romanas

Los dueños de estas vasijas las utilizaban como un sitio para destinar al ahorro a largo plazo, en lugar de un tesoro escondido con prisa ante una amenaza externa. La casa pertenecía a un barrio residencial, donde los propietarios de esta vivienda tenían calefacción por suelo radiante, es decir, en el sótano contaban con estufas que mantenían el calor del piso.

En el siglo IV, un incendio a gran escala destruyó todo el barrio y se reconstruyó por segunda vez; sin embargo, años más tarde volvió a arder y sus habitantes decidieron abandonar definitivamente el asentamiento. Durante 2000 años, los depósitos de monedas quedaron perdidos entre las ruinas.