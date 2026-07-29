Científicos argentinos demostraron que el entorno condiciona la salud cerebral hasta nueve veces más que los hábitos personales

A lo largo de la historia, la medicina tradicional sostuvo la idea de que el deterioro de nuestra mente era una consecuencia inevitable del paso del tiempo o de los malos hábitos cotidianos. La receta clásica para mantener la lucidez siempre pareció sencilla: comer bien, hacer deporte, dormir las horas correspondientes y ejercitar la memoria con pasatiempos. Sin embargo, este enfoque acaba de sufrir un giro radical gracias a una investigación sin precedentes realizada en Argentina.

A lo largo de la historia, la medicina tradicional sostuvo la idea de que el deterioro de nuestra mente era una consecuencia inevitable del paso del tiempo o de los malos hábitos cotidianos (Foto: FreeP¡cK)

Un equipo de especialistas perteneciente al Centro de Neurociencias Cognitivas (CNC) de la Universidad de San Andrés decidió cambiar el foco de estudio y posar la mirada en el escenario que nos rodea. El hallazgo, que fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature Medicine, expone una realidad insoslayable: el entorno en el que transcurre la vida de un individuo puede llegar a acelerar el envejecimiento cerebral hasta nueve veces más de lo previsto.

Para llegar a esta conclusión, los científicos evaluaron un espectro de 73 factores de diversa índole que abarcó desde elementos del medio ambiente —como la presencia de contaminantes en el aire y la calidad del agua potable— hasta variables de carácter social, económico y político. Entre estas últimas, la brecha de desigualdad socioeconómica, la dificultad para acceder a un sistema de salud de calidad y la falta de estabilidad institucional mostraron una correlación directa y alarmante con la salud del órgano más complejo del cuerpo humano.

El hallazgo, que fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature Medicine, expone una realidad insoslayable: el entorno en el que transcurre la vida de un individuo puede llegar a acelerar el envejecimiento cerebral hasta nueve veces más de lo previsto Flickr

Una de las grandes revelaciones del trabajo es que la mente no reacciona a estos estímulos de manera aislada. Los datos revelaron que el impacto combinado de las condiciones ambientales y sociales ofrece una explicación hasta 15,5 veces más precisa sobre los cambios en la estructura cerebral que si se evaluara cada amenaza por separado. En términos sencillos, respirar un aire de mala calidad en un contexto de profunda vulnerabilidad económica y tensión política genera una sinergia nociva que va mucho más allá de lo que puede contrarrestar una dieta equilibrada o una rutina de caminatas diarias.

Este cambio de perspectiva no busca minimizar la importancia del autocuidado, sino poner sobre la mesa la necesidad de una mirada integral. Al respecto, Agustina Legaz, investigadora del CNC y una de las autoras principales del estudio, destacó que, si bien las recomendaciones clínicas tradicionales orientadas al estilo de vida siguen siendo válidas e importantes, resulta indispensable incorporar la dimensión social y ambiental al momento de pensar en la prevención del deterioro cognitivo. Las decisiones que toma una persona día a día son solo una parte de la ecuación; la otra mitad está determinada por el ecosistema en el que nace, crece y envejece.

El entorno del ser humano es correlacional con el deteioro cognitivo (Imagen de carácter ilustrativo: PEXELS)

A su vez, los neurocientíficos de la Universidad de San Andrés sugieren concebir al cerebro como una composición musical: una red dinámica, flexible e integrada, capaz de interpretar información, anticiparse a los hechos y transformarse en tiempo real según el contexto. Este nuevo paradigma no solo redefine la forma en que entendemos la mente, sino que abre la puerta a enfoques más humanos e integrales para el diagnóstico, la rehabilitación cognitiva y el desarrollo de tecnologías futuras. En definitiva, la ciencia argentina acaba de confirmar que cuidar la cabeza requiere, indispensablemente, cuidar primero el mundo en el que vivimos.