La NASA revela imágenes del destello producido por un agujero negro “huérfano” al devorar una estrella

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) difundió observaciones y visualizaciones de un destello provocado por un agujero negro errante que desgarró una estrella en la periferia de una galaxia ubicada a unos 750 millones de años luz de la Tierra. El fenómeno fue detectado primero por el proyecto Zwicky Transient Facility y estudiado después con el observatorio Swift y otros telescopios.

Cómo fue detectado el agujero negro errante

El registro fue realizado con el Observatorio Neil Gehrels Swift, que permitió estudiar un evento poco habitual por producirse a gran distancia del núcleo galáctico. Los investigadores indicaron que este tipo de objetos suele localizarse en el centro, por lo que encontrar uno en esa posición representa un caso excepcional.

Recreación del momento en que un agujero negros desintegra una estrella

El estudio, encabezado por Robert Stein, investigador del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, y publicado en The Astrophysical Journal Letters, planteó que este descubrimiento confirmó un método para localizar estos objetos que permanecen ocultos hasta que interactúan con una estrella. Dicho suceso corresponde a una interrupción de marea, un proceso que ocurre cuando la gravedad extrema desintegra un astro que pasa demasiado cerca.

“Buscábamos estos eventos de fragmentación estelar como una forma de encontrar agujeros negros supermasivos que, de otro modo, serían invisibles y se alejarían de los núcleos galácticos donde suelen residir”, explicó Stein en un comunicado. “Con este descubrimiento, que es uno de los pocos que se han confirmado hasta ahora, hemos validado una nueva técnica y podemos usarla para buscar más”, señaló.

La primera señal apareció en noviembre de 2025, cuando el proyecto Zwicky Transient Facility identificó un brillo fuera de lo común en la galaxia Wisea J014656.04-152214.7, situada en la constelación de Cetus. Un algoritmo de inteligencia artificial clasificó automáticamente el destello como un posible evento de interrupción de marea, pese a encontrarse en una ubicación poco frecuente.

Posteriormente, distintos observatorios realizaron observaciones complementarias para confirmar el origen del fenómeno. Entre ellos se encontraban el telescopio Southern Astrophysical Research (SOAR), en Chile, y el observatorio Swift de la NASA, que aportó información en longitudes de onda imposibles de registrar desde la superficie terrestre.

Los datos obtenidos por el Telescopio Ultravioleta/Óptico (UVOT, por sus siglas en inglés) de Swift determinaron que el material calentado alcanzó una temperatura cercana a los 54.000°F (30.000°C). La combinación de mediciones permitió descartar otras explicaciones y confirmar que el destello correspondía a un evento de disrupción de marea.

Antes y después de que se detectara un evento de disrupción de marea en el borde exterior de la galaxia Wisea J014656.04-152214.7 Lowell Discovery Telescope/Legacy Survey/Robert Stein

Un objeto ubicado a más de 30.000 años luz del centro galáctico

Los científicos estimaron que el agujero negro posee una masa equivalente a un millón de veces mayor que la del Sol. Durante varios meses, la radiación emitida por el material de la estrella destruida llegó a superar el brillo de toda la galaxia anfitriona en el rango ultravioleta, por lo que alcanzó una luminosidad comparable a la de unos 10.000 millones de soles.

El objeto se encontró a más de 30.000 años luz del centro, una ubicación que motivó distintas hipótesis sobre su origen. Una posibilidad es que perteneciera al núcleo de una galaxia enana que terminó por fusionarse con una mayor, lo que lo dejó desplazado en la periferia.

La segunda explicación propone que tres o más galaxias se fusionaron en el pasado y que la interacción gravitatoria entre sus agujeros negros supermasivos expulsó al de menor masa hacia los bordes del sistema, mientras otro permaneció en el núcleo de la galaxia resultante. “Nuevos descubrimientos podrían revelar su origen. La pregunta científica clave que queremos responder es: ¿Con qué frecuencia existen agujeros negros errantes “huérfanos”?“, agregó Stein.

Mediante el uso del Observatorio Swift, los científicos identificaron este evento de interrupción de marea a una distancia inusual del centro galáctico NASA

Qué aportan las imágenes y las futuras misiones de la NASA

La NASA difundió una recreación artística del proceso de disrupción de marea y una comparación de la galaxia antes y después del destello observado en noviembre de 2025. La imagen previa procede del DESI Legacy Survey y la posterior fue obtenida con el Lowell Discovery Telescope.

Los investigadores señalaron que continuarán con el análisis en la región para determinar si aún existen restos de una galaxia pequeña alrededor del objeto. Si no se detectan esas evidencias, aumentaría la posibilidad de que el objeto haya sido expulsado por interacciones gravitatorias durante una antigua fusión galáctica.

El equipo también destacó la importancia de mantener operativo el observatorio Swift, cuya órbita podría elevarse para extender su vida útil después de más de dos décadas de servicio.

En los próximos años, la técnica validada con este hallazgo será aplicada junto con datos del Observatorio Vera C. Rubin y del futuro telescopio espacial Nancy Grace Roman, con el objetivo de ampliar el registro de agujeros negros errantes y elaborar un censo más completo de estos objetos en el universo.