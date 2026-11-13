Científicos emitieron una preocupante actualización sobre el deshielo del “glaciar del fin del mundo” con consecuencias catastróficas

El glaciar conocido como “glaciar del fin del mundo”, ubicado en la Antártida, podría estar cerca de alcanzar su punto de fusión. La noticia fue dada a conocer por un estudio publicado en la revista Nature Communications, que se ocupó de examinar las capas superficiales de la masa de hielo. Para obtener más información sobre su degradación, extrajeron arcilla de los antiguos núcleos de lodo y sedimentos. Los resultados revelaron que los depósitos de arcilla de caolinita eran clave para comprender el pasado del glaciar.

Luego de tomar muestras de sedimentos a 4000 metros por debajo de la superficie del mar, los investigadores descubrieron que, durante cada período de calentamiento interglacial de los últimos 800.000 años, los niveles de caolinita descendieron hasta casi cero. Esto les indicó a los expertos la rapidez con la que esta enorme pared de hielo se derretía.

“Cuando la señal de caolinita en nuestros sitios de perforación colapsa repentinamente, nos indica que el hielo marino en el sector del mar de Amundsen de la Antártida Occidental, incluidos los glaciares Thwaites y Pine Island, debe haberse derretido y retirado hacia el interior del continente”, explicó el Dr. Claus-Dieter Hillenbrand, geólogo marino del British Antarctic Survey (BAS) que dirigió el estudio.

El derrumbe de los glaciares podría provocar una subida del nivel del mar nunca antes visto (Foto: Pexels)

Pero todavía quedaba la duda de por qué el hielo retrocedió en ciertas etapas. Fue entonces que los científicos dieron con un mineral conocido como esmectita, que suele encontrarse mucho más al norte, en el océano Pacífico. Producto de este mineral surgió la hipótesis de que el hielo retrocedería producto de las corrientes de agua cálida que se encuentran en las profundidades marinas. Sumado a este proceso natural, el calentamiento global estaría potenciando esta alarmante realidad.

“Lo que descubrimos, para mi sorpresa, es que incluso en condiciones naturales se produjo al menos un colapso parcial de la capa de hielo de la Antártida occidental. Lo que estamos haciendo ahora lo está empeorando mucho”, añadió el Dr. Hillenbrand.

¿Qué es lo que ocurrirá si el “glaciar del fin del mundo” colapsa por completo?

Si el glaciar se derritiera por completo, las consecuencias afectarían a todo el globo terráqueo. Según los cálculos de British Antarctic Survey (BAS), el nivel del mar subiría 65 centímetros y otros 51 centímetros si Pine Island se derritiera junto con él, lo que provocaría un aumento sustancial del nivel del mar. Además, se generarían marejadas ciclónicas y erosión costera.

¿Por qué el glaciar del fin del mundo está por derretirse por completo?

En el peor de los casos formulados por los expertos, el nivel del mar podría aumentar entre tres y cinco metros. Si esto ocurriera, las zonas bajas del Reino Unido, como las zonas costeras entre Lancaster y Liverpool, así como las zonas de East Yorkshire, Norfolk y el estuario del Támesis, quedarían tapadas por el agua. “Personalmente, estoy convencido de que las generaciones futuras presenciarán un aumento sustancial del nivel del mar”, indicó el Dr. Rob Larter, geofísico marino del BAS y coautor del estudio.

“Es realmente difícil predecir con qué rapidez se producirá ese aumento. Este estudio demuestra que incluso en períodos cálidos naturales del pasado se produjo una gran pérdida de hielo, pero lo que estamos viviendo ahora es un período interglacial extremadamente intenso”, concluyó el experto.