Se aceleró el calentamiento global: el planeta consumió casi la totalidad de su margen de seguridad climática

El margen de seguridad térmica del planeta se agotó, según indicó una investigación reciente publicada en la revista Nature Climate Change que advierte que la temperatura global alcanzó entre el 90% y el 94% del límite de 1,5°C establecido por el Acuerdo de París en 2015. El trabajo, liderado por científicos que analizaron 46 regiones definidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), señala que el umbral proyectado para frenar las consecuencias climáticas irreversibles ocurrirá hacia el año 2029. Los datos actuales muestran que el calentamiento inducido por la actividad humana resulta casi indistinguible del nivel límite previsto.

La investigación empleó un método estadístico avanzado denominado Kriging para el Cambio Climático. Este sistema combina modelos climáticos con observaciones directas para superar la falta de registros históricos en zonas críticas como África, América del Sur y las regiones polares. El informe destaca que el aumento térmico ocurre de forma desigual en el globo: las latitudes altas del hemisferio norte exhiben las marcas más severas debido a la amplificación polar. El Ártico ruso acumuló un incremento de 3,3°C, mientras el noreste de Norteamérica registró 2,6°C respecto a los niveles preindustriales. Por el contrario, las zonas dominadas por océanos, como el sur de Sudamérica, Nueva Zelanda y el sureste asiático, reflejan un calentamiento cercano a 1°C.

El calentamiento global empeoró la desertificación, además del deshielo Archivo

El análisis confirma que la influencia humana explica la totalidad del fenómeno observado, donde los factores naturales, tales como la actividad solar o las erupciones volcánicas, carecen de relevancia estadística en el registro térmico reciente. Dentro de la acción humana, los gases de efecto invernadero operan como el motor principal del calentamiento.

En las áreas polares, estos gases provocaron un aumento de 4,2°C. No obstante, los aerosoles emitidos por la industria compensan parcialmente este impacto con un efecto de enfriamiento. La regulación de la calidad del aire en Europa y Estados Unidos disminuyó estas partículas, lo cual permite que el calor de los gases de efecto invernadero se manifieste con mayor fuerza.

Los gases de efecto invernadero operan como el motor principal del calentamiento IMPERIAL COLLEGE LONDON - IMPERIAL COLLEGE LONDON

La ciencia establece una distinción necesaria entre el calentamiento medio global y el regional. La década pasada promedió 1,2°C por encima de los niveles previos a la era industrial. Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del ECMWF, señaló que octubre de 2026 marcó un récord histórico con 15,35°C, lo cual supera en 1,75°C las mediciones preindustriales. El fenómeno climático de El Niño añade calor extra a un sistema ya sobrecargado por emisiones persistentes. El estudio de Nature Climate Change precisa que, para el umbral de 2°C de calentamiento, previsto hacia 2042, el mundo ya completó entre el 65% y el 76% de las variaciones proyectadas.

El margen de error estadístico se reduce al mínimo frente a la realidad de los datos: la Organización Meteorológica Mundial advierte que los 11 años más calurosos de la historia coinciden con la última década. La pérdida de hielo en el Ártico acelera este proceso, ya que el océano expuesto absorbe más radiación solar. Los autores del estudio enfatizan que el progreso hacia los umbrales críticos ocurre a ritmos comparables en diversas latitudes. Este escenario global exige estrategias de adaptación urgentes ante la falta de presupuesto térmico disponible para el planeta.