La NASA busca cubrir nuevas vacantes para su programa Artemis y hay tiempo hasta el 3 de diciembre

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) abrió la convocatoria de astronautas para ampliar un cuerpo de 32 activos que apoyará el programa Artemis, la base lunar y futuras misiones a Marte.

Qué requisitos deben cumplir los aspirantes a astronauta de la NASA

Los interesados pueden postularse en USAJOBS hasta las 11:59 p. m. (hora del Este) del jueves 3 de diciembre de 2026, según la página oficial de la NASA.

La convocatoria está abierta a todos los ciudadanos estadounidenses, incluidos los naturalizados, y el aviso de empleo no precisa cuántos cupos hay: indica que pueden hacerse varias selecciones.

El equipo de Artemis III está integrado por Frank Rubio, Andre Douglas, Randy Bresnik y Luca Parmitano NASA

Según el aviso oficial, los requisitos básicos son:

Tener ciudadanía estadounidense.

Contar con una maestría en ingeniería, ciencias biológicas o físicas, computación o matemáticas, o una alternativa fijada por la agencia, como dos años de doctorado en esas áreas, un título médico o la Escuela de Pilotos de Prueba.

Sumar al menos tres años de experiencia profesional posterior al título.

En el caso de los pilotos, acreditar 750 horas al mando de jets de alto rendimiento, 1.500 horas en otros aviones de ala fija (750 al mando) o 1.000 horas en helicópteros (300 al mando).

Aprobar el examen físico de larga duración que exige la NASA.

Una licenciatura por sí sola no califica. Los médicos pueden contar su residencia como experiencia si la terminan antes de julio de 2027, plazo que también rige para la Escuela de Pilotos de Prueba. La agencia no concede excepciones, y quienes postularon antes deben presentar una solicitud nueva.

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Los inmigrantes nacionalizados pueden usar estudios cursados en el extranjero si una entidad especializada certifica su equivalencia con los títulos estadounidenses y presentan transcripciones traducidas. Los residentes sin ciudadanía quedan fuera de esta convocatoria.

Cómo postularse y cuánto paga el cargo de candidato a astronauta

El aviso fija un salario de 164.395 dólares anuales, calculado con las escalas de 2026. Los seleccionados reciben un nombramiento temporal de 30 meses y pasan a un puesto permanente si completan unos dos años de entrenamiento en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

El expediente reúne dos grupos de documentos:

Un currículum extenso, cinco referencias y todas las transcripciones universitarias de carreras científicas o técnicas.

Un cuestionario en línea y las evaluaciones del sistema USA Hire, de al menos 2,5 horas, que pueden completarse hasta 48 horas después del cierre.

Esta foto sin fecha proporcionada por la NASA el martes 9 de junio de 2026 muestra a la tripulación del Artemis III, que incluye, de izquierda a derecha, a Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio, posando para un retrato oficial. (Bill Stafford/NASA vía AP) Bill Stafford - NASA

Cada candidato debe elegir una sola especialidad entre siete: piloto, pruebas de vuelo, medicina, ciencias biológicas y médicas, ciencias físicas, ingeniería y operaciones. La última admite experiencia en buceo de saturación, control de misiones, submarinos nucleares o rescate.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.