Científicos estudiaron una anomalía en un volcán del Caribe y encontraron algo inesperado en su interior

Bajo la superficie de un volcán del Caribe hay una estructura que despertó el interés de los científicos. No se trata de una cavidad visible ni de un yacimiento que haya sido perforado. Es una zona detectada mediante ondas sísmicas que podría contener fluidos calientes con una alta concentración de sales y metales.

El hallazgo se produjo en el volcán Soufrière Hills, ubicado en la isla de Montserrat, en el Caribe. Investigadores de la Universidad de Oxford estudiaron su estructura interna y encontraron señales compatibles con la presencia de una posible salmuera magmática a varios kilómetros de profundidad.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores no tuvieron que excavar el terreno. En su lugar, utilizaron los terremotos registrados bajo el volcán como una especie de ventana hacia su interior.

El hallazgo podría aportar nuevas pistas sobre cómo obtener recursos del interior de los volcanes (Foto: Jean-François Roux)

El equipo analizó 7112 llegadas de ondas P y 1376 de ondas S correspondientes a 1039 eventos sísmicos registrados entre 1996 y 2007. Los datos fueron recopilados por una red de estaciones del Observatorio Vulcanológico de Montserrat.

Las ondas sísmicas no se comportan de la misma manera cuando atraviesan distintos materiales. Al estudiar sus velocidades y la relación entre las ondas P y S, los científicos pudieron construir un modelo tridimensional del subsuelo e identificar zonas con propiedades diferentes.

Una de las señales más llamativas apareció cerca del conducto principal del volcán. La anomalía se extiende aproximadamente entre uno y 1,5 kilómetros de ancho y está situada a unos 2 kilómetros de profundidad.

Mapa de Montserrat y vistas en sección transversal que muestran los terremotos utilizados en este estudio (Foto: Geophysical Research Letters)

Según la interpretación del estudio, esa zona podría corresponder a una salmuera caliente y altamente salina. Este tipo de fluido puede transportar metales desde sectores profundos del sistema volcánico antes de que, al enfriarse, los materiales terminen solidificándose.

Por eso, los investigadores consideran que la estructura podría representar una etapa temprana en la formación de un depósito mineral. Sin embargo, el estudio no establece que exista allí una mina explotable ni determina cuáles son exactamente los metales presentes o si podrían extraerse de manera económicamente viable.

El interés científico está relacionado precisamente con esa capacidad de los fluidos magmáticos. En condiciones de elevada temperatura y salinidad, algunos metales pueden permanecer disueltos y desplazarse por las estructuras internas de un volcán.

La investigación es un importante avance en el estudio de los fluidos magmáticos (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Además de la posible salmuera, el modelo permitió identificar otras características del sistema volcánico. Entre ellas aparece un núcleo de roca sólida y una zona por la que circulan fluidos geotérmicos calentados por la actividad interna.

Más cerca de la superficie también se encontró una capa de arcilla que habría sido modificada por la circulación de esos fluidos. En conjunto, estas estructuras ofrecen una imagen más detallada de lo que ocurre bajo Soufrière Hills, cuyo último episodio eruptivo se registró en 2013.

El estudio, publicado en Geophysical Research Letters el 19 de agosto de 2026, muestra cómo el análisis de la actividad sísmica puede convertirse en una herramienta para explorar lugares que permanecen ocultos bajo kilómetros de roca. En este caso, las señales permitieron acercarse a una posible estructura mineral sin necesidad de perforar el volcán.

Por María Paula Lozano Moreno