Confirmado del 28 al 31 de julio: cómo ver las lluvias de meteoros Delta Acuáridas y Alfa Capricórnidas

Durante los últimos días de julio, el cielo ofrecerá la coincidencia de dos lluvias de meteoros que alcanzarán su mayor intensidad casi al mismo tiempo. Se trata de las Delta Acuáridas del Sur y las Alfa Capricórnidas, cuyos máximos de actividad se concentrarán entre el 28 y el 31 de julio.

Delta Acuáridas y Alfa Capricórnidas: origen, fechas y cantidad de meteoros

Según New York Post, ambas lluvias de meteoros tienen un origen distinto, pero coinciden en estas fechas debido al recorrido de la Tierra alrededor del Sol. Mientras el planeta avanza por su órbita, atraviesa regiones del espacio donde permanecen partículas dejadas por antiguos pasos de cometas.

La lluvia de meteoros Delta Acuáridas sucederá en julio 2026.

En el caso de las Delta Acuáridas del Sur, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés), los restos provienen del cometa 96P/Machholz. Cuando esos fragmentos ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre, el rozamiento produce el brillo característico que se observa desde la superficie.

Su período de actividad comenzó el 12 de julio y, según las previsiones, su punto máximo puede registrarse entre las noches del 28 y el 29 de julio, aunque algunas estimaciones lo extienden hasta la madrugada del 31. En condiciones favorables, pueden llegar a observarse hasta 15 meteoros por hora.

La AMS señaló que las Alfa Capricórnidas, en cambio, están relacionadas con el cometa 169P/NEAT. Aunque su actividad es menor, sus meteoros suelen desplazarse más lentamente y pueden generar destellos de gran intensidad que permanecen visibles durante algunos segundos.

Las Alfa Capricórnidas, activas desde el 3 de julio, alcanzarán su pico entre las noches del 30 y el 31 de julio. Aunque generan alrededor de cinco meteoros por hora, una cantidad considerablemente menor, se destacan porque algunos de ellos aparecen como grandes destellos luminosos similares a bolas de fuego.

Esta semana se producirá el pico de actividad de dos lluvias de meteoros: las Delta Acuáridas del Sur y las Alfa Capricórnidas Imagen generada con Inteligencia Artificial

La Luna llena dificultará la observación de meteoros en julio de 2026

La observación durante este año estará afectada por la fase lunar. De acuerdo con Live Science, la denominada Luna del Ciervo alcanzará la fase llena el 29 de julio y permanecerá iluminada aproximadamente en un 98% durante las noches de mayor actividad de ambas lluvias.

Ese resplandor reducirá la posibilidad de detectar los meteoros menos brillantes, especialmente los correspondientes a las Delta Acuáridas, cuyos trazos suelen ser más débiles que los de otras lluvias de estrellas. En cambio, las bolas de fuego asociadas a las Alfa Capricórnidas tendrán mayores probabilidades de distinguirse pese a la presencia de la luz lunar, debido a su mayor intensidad.

El principal inconveniente para la observación este año es la Luna del Ciervo (Buck Moon), que alcanza su fase llena el miércoles 29 de julio Rob Sparks - NSF/NOIRLab

Cómo y a qué hora ver las Delta Acuáridas y Alfa Capricórnidas en EE.UU.

Los especialistas de Live Science recomiendan comenzar la observación después de la medianoche y continuar hasta el amanecer. Durante esas horas, los puntos radiantes de ambas lluvias alcanzan una posición más elevada sobre el horizonte, lo que incrementa las posibilidades de detectar meteoros.

No es necesario utilizar telescopios ni binoculares. La mejor opción consiste en observar directamente a simple vista, ya que esto permite cubrir una mayor extensión del cielo y seguir el recorrido de los meteoros cuando aparecen. También se aconseja:

Elegir lugares alejados de la contaminación lumínica.

Permanecer entre 20 y 30 minutos en la oscuridad para que la vista se adapte.

para que la vista se adapte. Si es posible, colocarse con la Luna detrás de un edificio, un árbol o una elevación natural para reducir el efecto de su brillo.

Las mejores condiciones para contemplar estos fenómenos se encuentran en el hemisferio sur y en las latitudes más meridionales del hemisferio norte. Esto incluye zonas como México, el Caribe y el sur de EE.UU.

Si las condiciones meteorológicas o la luminosidad de la Luna dificultan la observación durante estos días, el próximo gran evento astronómico llegará con las Perseidas. Su máxima actividad está prevista para el 12 y el 13 de agosto, fechas que coincidirán con una luna nueva, lo que ofrecerá un cielo mucho más oscuro y condiciones más favorables para observar meteoros.