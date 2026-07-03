El calendario astronómico con los eventos confirmados en julio de 2026 para EE.UU.

Durante julio, de acuerdo con el calendario de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el cielo regalará varios espectáculos astronómicos. Estas son las fechas clave para seguir las lluvias de meteoros y las fases lunares del mes.

Lluvias de meteoros en julio 2026: cuándo ver las Delta Acuáridas y Alfa Capricórnidas

Cada mes, la NASA publica los días y horarios en que sucederán diferentes eventos astronómicos que pueden verse desde Estados Unidos y otras partes del mundo. En julio de 2026, uno de los eventos más destacados es la lluvia de meteoros Delta Acuáridas.

La lluvia de meteoros Delta Acuáridas sucederá en julio 2026.

De acuerdo con la Sociedad Astronómica de Los Ángeles, el martes 28 y el miércoles 29 de julio serán los mejores días para apreciar este espectáculo en el cielo. Se espera que tenga una intensidad media y que lleguen a producirse hasta 20 meteoros por hora en su punto máximo.

Estos meteoros se originan a partir de los restos dejados por los cometas Marsden y Krach y podrán observarse desde distintas zonas de EE.UU., aunque las mejores condiciones se darán en latitudes del sur y lejos de la contaminación lumínica.

Sin embargo, su paso por el cielo coincidirá con la Luna casi llena, cuya luz dificultará el avistamiento de la mayoría de las estrellas fugaces. La recomendación, en tanto, es buscar un sitio oscuro y observar el firmamento después de la medianoche.

Además, la lluvia de Alfa Capricórnidas estará activa entre comienzos de julio y mediados de agosto, con un máximo alrededor del 30 y 31 de julio. No obstante, no es muy intensa y rara vez produce más de cinco por hora. Aun así, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros (en inglés, American Meteor Society), destaca porque los cuerpos celestes suelen ser especialmente brillantes y pueden observarse con claridad en ambos lados del ecuador.

Para admirar bien las lluvias de estrellas de julio se recomienda buscar un lugar con poca luz Rob Sparks - NSF/NOIRLab

Afelio, Luna nueva y Luna de ciervo: fechas clave del cielo de julio 2026

Además de las lluvias de meteoros, otros eventos astronómicos destacados que sucederán en julio de 2026 incluyen:

6 de julio. La Tierra en el Afelio , es decir, nuestro planeta alcanzará el punto de su órbita más alejado del Sol.

, es decir, nuestro planeta alcanzará el punto de su órbita más alejado del Sol. 14 de julio. Luna nueva , un buen momento para observar el cielo nocturno, ya que la luz lunar no interfiere con el firmamento.

, un buen momento para observar el cielo nocturno, ya que la luz lunar no interfiere con el firmamento. 14 de julio. La misión Soyuz MS-29 de Roscosmos transportará al astronauta de la NASA Anil Menon y a los cosmonautas de Roscosmos Pyotr Dubrov y Anna Kikina a la Estación Espacial Internacional para una estancia de ocho meses.

transportará al astronauta de la NASA Anil Menon y a los cosmonautas de Roscosmos Pyotr Dubrov y Anna Kikina a la Estación Espacial Internacional para una estancia de ocho meses. 29 de julio. Luna llena, también conocida como Luna de ciervo. Recibe ese nombre porque en esa época a los ciervos machos les brotan nuevas astas.

El 29 de julio podrá observarse la luna llena o luna de ciervo NASA/Joel Kowsky - (NASA/Joel Kowsky)

Cómo participar en actividades de observación de la NASA Night Sky Network en EE.UU.

Ya sea que se trate de una noche con algún evento astronómico especial o no, en los diferentes observatorios ubicados a lo largo de Estados Unidos, la NASA realiza actividades abiertas al público en general.

En el portal de internet Night Sky Network de la NASA se pueden consultar las ubicaciones y actividades específicas que se realizarán durante todo julio. Por ejemplo, habrá noches de observatorio abierto, observación de estrellas, conferencias y proyecciones públicas.

Perseidas, Gemínidas y superluna: próximos fenómenos astronómicos de 2026

En 2026 ya sucedieron eventos astronómicos destacados como la posibilidad de observar seis planetas en el cielo en febrero; un eclipse lunar total en marzo; y la conjunción de Venus y Júpiter en junio. Pero todavía quedan varios fenómenos por observar este año: