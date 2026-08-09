Cuándo es el eclipse solar total 2026 y cuál es el mejor lugar para observarlo

La cuenta regresiva para uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año ya comenzó. El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente su luz durante algunos minutos.

Durante ese breve lapso, el cielo se oscurecerá como si fuera el atardecer y quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, un espectáculo que solo puede apreciarse durante este tipo de eclipses.

Según informó la NASA, el recorrido de la sombra de la Luna atravesará buena parte del hemisferio norte y solo algunos lugares tendrán el privilegio de observar el fenómeno en su totalidad.

La franja de totalidad atravesará distintos territorios del hemisferio norte (Foto: NASA/Bill Ingalls)

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar total?

El eclipse será visible de forma total desde una estrecha franja que recorrerá:

Groenlandia

Islandia

El océano Atlántico Norte

El norte de Rusia

Gran parte de España

Una pequeña región del noroeste de Portugal

La trayectoria comenzará sobre Groenlandia, continuará hacia Islandia, cruzará el Atlántico Norte y llegará a la península ibérica, donde miles de personas podrán observar uno de los momentos más impactantes del evento.

La NASA muestra cómo la sombra de la Luna se desplaza sobre el globo terraqueo durante el eclipse solar total

Fuera de esa franja, el eclipse será parcial y podrá verse desde:

Gran parte de Canadá

El norte de Estados Unidos

La mayor parte de Europa

El noroeste de África

¿Cuál es el mejor lugar para observar el eclipse?

Aunque todos los puntos ubicados dentro de la franja de totalidad ofrecerán una experiencia única, España aparece como el mejor destino para observar el eclipse solar total de 2026.

Esto se debe a que será el lugar más accesible para millones de personas, contará con una amplia infraestructura turística y el fenómeno coincidirá con las últimas horas de la tarde, lo que ofrece una combinación muy buscada por fotógrafos y aficionados a la astronomía.

Además, ciudades como Bilbao, Burgos, León, Oviedo, Santander, Zaragoza, Valladolid, Valencia, Tarragona, Palma de Mallorca, Lugo, Segovia, Soria y La Coruña, entre otras, quedarán dentro de la franja de totalidad, por lo que sus habitantes y visitantes podrán disfrutar del oscurecimiento completo del Sol.

Otro de los lugares privilegiados será Reikiavik, la capital de Islandia, donde también podrá observarse el eclipse total con excelentes condiciones si el tiempo acompaña.

¿Se podrá ver desde Argentina?

No. Argentina y el resto de Sudamérica quedarán fuera del área de visibilidad, por lo que el eclipse no podrá observarse desde el país.

Quienes quieran seguir el fenómeno podrán hacerlo a través de las transmisiones en vivo que realizarán la NASA, observatorios astronómicos y distintos organismos científicos.

¿Por qué es considerado uno de los grandes eventos astronómicos de 2026?

Además de su espectacularidad, este eclipse despierta un enorme interés porque será uno de los pocos eclipses solares totales visibles desde Europa durante los próximos años. Miles de aficionados a la astronomía ya comenzaron a planificar viajes hacia los puntos donde podrá observarse la totalidad del fenómeno, ya que presenciar un eclipse solar total es una experiencia poco frecuente.

Los especialistas recuerdan que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar daños permanentes en la vista. Por ese motivo, recomiendan utilizar únicamente gafas para eclipses o filtros solares certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2, incluso durante las fases parciales del fenómeno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA