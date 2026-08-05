Se aproxima el eclipse solar total, en el que el día se convertirá en noche en varios países: todos los detalles

La cuenta regresiva para uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del año ya comenzó. El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, y bloquea completamente la luz solar provocando que, por unos minutos, el día se transforme en una escena similar a la noche en algunos puntos del planeta.

Según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse podrá observarse de forma total desde una estrecha franja del hemisferio norte, mientras que millones de personas en otras regiones disfrutarán de un eclipse parcial.

El eclipse solar total será visible en partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal (Foto: NASA/Keegan Barber)

¿Desde dónde podrá verse el eclipse?

La totalidad del eclipse será visible desde:

Groenlandia

Islandia

El océano Atlántico Norte

El norte de Rusia

Gran parte de España

Una pequeña región del noroeste de Portugal

En todos esos lugares, quienes se encuentren dentro de la trayectoria de la sombra lunar podrán observar cómo el Sol desaparece completamente durante algunos minutos.

En tanto, el eclipse será parcial en una amplia zona del hemisferio norte, incluyendo:

Gran parte de Canadá

Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte

La mayor parte de Europa

El noroeste de África

La NASA transmitirá el eclipse en vivo

Eclipse Solar Total - Trailer de la NASA

Como ocurrió en otros grandes eventos astronómicos, la NASA ofrecerá una cobertura especial para que personas de todo el mundo puedan seguir el fenómeno en tiempo real. La transmisión incluirá imágenes de distintos puntos de la trayectoria del eclipse, comentarios de especialistas y entrevistas con científicos que explicarán qué sucede durante este tipo de eventos.

Además, durante la emisión, expertos de la agencia espacial responderán preguntas enviadas por el público a través de las redes sociales.

El cronograma previsto por la NASA es el siguiente:

10:15 (hora Argentina): Comienza la transmisión especial.

Comienza la transmisión especial. 10:45 (hora Argentina): Inicia la totalidad en Islandia.

Inicia la totalidad en Islandia. 11:28 (hora Argentina): Comienza la totalidad en España.

Los experimentos científicos que realizará la NASA durante el eclipse

El eclipse no solo representa un espectáculo visual, sino también una oportunidad única para la investigación científica. Durante el fenómeno, un equipo financiado por la NASA seguirá la trayectoria de la sombra de la Luna a bordo de un avión de investigación WB-57, diseñado para estudiar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que solo puede observarse con claridad durante un eclipse total.

Al mismo tiempo, el Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos para el Eclipse enviará estudiantes universitarios a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse. El objetivo será analizar cómo el oscurecimiento temporal del cielo modifica distintos parámetros de la atmósfera terrestre, como la temperatura, la presión y el comportamiento de las capas superiores del aire.