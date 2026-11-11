Cubrieron parte de un glaciar con lana de oveja y redujeron su deshielo en más del 50%

Cuatro estudiantes de la Universidad de Lausana lograron una reducción superior al 50% en el deshielo de un sector del glaciar Tsanfleuron, en los Alpes suizos. La iniciativa, denominada Keep It Wool, puso a prueba la eficacia de la lana de oveja como alternativa a las coberturas geotextiles tradicionales fabricadas con plástico. El ensayo técnico se extendió entre junio y septiembre de 2026 en el cantón de Vaud.

Los investigadores Maxime Galley, Elliot Gaffiot, Jose Bastidas y Léonard Duloube instalaron dos mantas de lana sobre una superficie de 200 metros cuadrados. El material, provisto por la empresa Fisolan, presentó dos grosores distintos para evaluar su capacidad de resistencia y aislamiento. Los estudiantes dispusieron además una cobertura sintética en el mismo sitio para comparar los resultados de manera científica. El equipo de trabajo sujetó los textiles con sacos de malta reciclados rellenos de gravilla, según informó la Summit Foundation.

Las cubiertas están lastradas con sacos de malta usados rellenos de grava Summit Foundation

Las mediciones efectuadas cada 15 días con estacas en las áreas protegidas confirmaron que la lana funciona como una barrera efectiva contra la radiación solar. Niklaus Saegesser, representante de la firma Fisolan, admitió su sorpresa ante la solidez de las mantas. “Pensaba que no sería lo suficientemente estable”, declaró a la agencia Reuters. Por su parte, el estudiante Elliot Gaffiot destacó la viabilidad de la técnica al afirmar que “ahora tenemos un resultado que podemos ver e incluso tocar; funcionó increíblemente bien”.

El proyecto busca resolver un problema ambiental derivado de los geotextiles convencionales. La exposición Glaciers Under Cover, presentada en 2025 por la docente Nathalie Dietschy, alertó sobre la liberación de microplásticos en el agua de montaña a causa del desgaste de materiales sintéticos como el poliéster. La lana emerge como una solución biodegradable y local, ya que en Suiza se desaprovecha hasta el 70% de la producción lanar anual. Timothée Steiner, director del proyecto por la Summit Foundation, subrayó que la iniciativa integra un recurso desaprovechado para un fin ecológico concreto.

Los estudiantes utilizan las redes sociales para dar a conocer el proyecto a más personas Instagram (@summit.ngo)

A pesar del éxito del experimento, los responsables insisten en la cautela: las mantas protectoras solo cubren actualmente el 0,02% de la superficie glaciar de Suiza. La pérdida anual de hielo en el país supera los mil millones de metros cúbicos, por lo que este método representa una medida paliativa para zonas específicas y no una cura ante el cambio climático global. Steiner comparó la práctica con la aplicación de un apósito sobre una herida de crecimiento constante. Los glaciares suizos perdieron casi el 40% de su masa durante las últimas décadas y mil pequeñas formaciones desaparecieron por completo del paisaje alpino.

Los estudiantes valoraron los resultados preliminares pero remarcaron la necesidad de estudios profundos para confirmar la eficacia a largo plazo. La Red Suiza de Monitoreo de Glaciares supervisó la metodología científica para asegurar el rigor de las pruebas. La técnica convive en Les Diablerets con el snow farming, un método para conservar nieve durante el verano. Si bien la lana suiza demostró propiedades aislantes comparables a los derivados del petróleo, los investigadores coinciden en que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero continúa como la única estrategia capaz de frenar el retroceso glaciar en el continente.