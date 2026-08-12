Mapa del eclipse solar del 12 de agosto, país por país: así se puede ver minuto a minuto

La cuenta regresiva terminó para uno de los espectáculos astronómicos más esperados: este 12 de agosto de 2026 se produce un eclipse solar total, un evento donde la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, bloqueando su luz por completo. Aunque el fenómeno será parcial en gran parte de Canadá, Estados Unidos, Europa y el noroeste de África, la totalidad será visible únicamente desde una franja específica del hemisferio norte.

Los lugares privilegiados para presenciar el momento en que la Luna cubra totalmente al Sol incluyen a Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y una pequeña región del noroeste de Portugal.

El eclipse solar total podrá verse en una franja central que atraviesa a España y de manera parcial en el resto de Europa, Canadá y los Estados Unidos (Fuente: Interactive Google Maps)

De acuerdo a la NASA y a la Agencia Espacial Europea, el horario de la oscuridad máxima variará según la ubicación geográfica: mientras en Rusia ocurrirá cerca del mediodía, en los países europeos mencionados llegará poco antes del atardecer. En cuanto a la duración, el fenómeno será breve y, en la mayoría de los casos, no superará los dos minutos de ocultación total.

Es importante resaltar que este eclipse no podrá observarse desde la Argentina ni el resto de Sudamérica, ya que la trayectoria de la umbra se desarrollará exclusivamente en el norte.

Animaciones del eclipse solar total del 12 de agosto

Ante la alta demanda de viajes hacia las zonas de totalidad, especialistas recuerdan la importancia de utilizar protección certificada bajo la norma ISO 12312-2 para evitar daños oculares permanentes. En caso de no poder viajar, instituciones científicas y observatorios realizarán transmisiones en vivo para seguir este evento, que representa una cita ineludible para la comunidad astronómica internacional.

Es importante tener en cuenta que si bien en la Argentina, si bien no será visible, según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, el eclipse comienza a las 15.34 y finaliza a las 19.58. En tanto, la fase total empieza a las 16.57 y finaliza a las 18.33.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA