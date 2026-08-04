Eclipse solar total 2026: cuándo es, dónde podrá verse y por qué es uno de los eventos astronómicos del año

La cuenta regresiva para uno de los mayores espectáculos astronómicos del año ya comenzó. El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, por lo que bloqueará por completo la luz solar durante algunos minutos y proyectará su sombra sobre una estrecha franja del planeta.

Según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse recorrerá buena parte del hemisferio norte y será visible de forma total únicamente desde algunos países y regiones específicas. En el resto del recorrido podrá apreciarse como un eclipse parcial.

La franja de totalidad atravesará distintos territorios del hemisferio norte (Foto: NASA/Bill Ingalls)

Los lugares privilegiados para observar el eclipse completo serán:

Groenlandia

Islandia

El océano Atlántico Norte

El norte de Rusia

Gran parte de España

Una pequeña región del noroeste de Portugal

La trayectoria comenzará sobre Groenlandia, continuará hacia Islandia, cruzará el Atlántico Norte, pasará por el norte de Rusia y finalizará sobre la península ibérica, donde miles de personas podrán contemplar uno de los momentos más esperados del evento.

Mientras tanto, el eclipse será parcial en amplias zonas del hemisferio norte, que incluyen:

Gran parte de Canadá

El norte de Estados Unidos

La mayor parte de Europa

El noroeste de África

Otras regiones cercanas

Animaciones del eclipse solar total del 12 de agosto

¿Cuánto durará el eclipse solar total?

Aunque se trata de un eclipse total, el tiempo durante el cual el Sol permanecerá completamente cubierto será relativamente breve. De acuerdo con la NASA, para la mayoría de los observadores ubicados dentro de la franja de totalidad, el fenómeno tendrá una duración inferior a dos minutos.

Solo quienes se encuentren cerca del centro exacto del recorrido de la sombra lunar, especialmente en sectores de Groenlandia, el Océano Atlántico Norte y el norte de Rusia, podrán disfrutar de una totalidad algo más extensa, aunque en ningún caso superará los dos minutos y medio.

¿A qué hora ocurrirá el fenómeno?

El horario del eclipse dependerá del lugar desde donde se observe.

En Groenlandia e Islandia , la totalidad se producirá durante las últimas horas de la tarde.

e , la totalidad se producirá durante las últimas horas de la tarde. En el norte de Rusia , ocurrirá cerca del mediodía.

, ocurrirá cerca del mediodía. En España y el noroeste de Portugal, el eclipse alcanzará su punto máximo poco antes del atardecer.

Esta diferencia se debe al recorrido de la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre y a la rotación del planeta.

¿Por qué es considerado uno de los grandes eventos astronómicos de 2026?

Además de su espectacularidad, este eclipse despierta un enorme interés porque será uno de los pocos eclipses solares totales visibles desde Europa durante los próximos años. Miles de aficionados a la astronomía ya comenzaron a planificar viajes hacia los puntos donde podrá observarse la totalidad del fenómeno, ya que presenciar un eclipse solar total es una experiencia poco frecuente.

Los especialistas recuerdan que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar daños permanentes en la vista. Por ese motivo, recomiendan utilizar únicamente gafas para eclipses o filtros solares certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2, incluso durante las fases parciales del fenómeno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA