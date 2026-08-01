Misterio cósmico resuelto: la estructura que confundió a la astrofísica durante 40 años

Durante cuatro décadas, una enigmática estructura dominó los mapas astronómicos como la prueba definitiva de una erupción apocalíptica ocurrida en el centro de nuestra galaxia. Conocido técnicamente como el lóbulo del centro galáctico (GCL, por sus siglas en inglés), el objeto fue objeto de todo tipo de conjeturas: desde los restos de supernovas en cadena hasta una violenta rabieta de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo que reside en el corazón de la Vía Láctea. Sin embargo, un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Astronomy & Astrophysics puso fin a este prolongado misterio y reveló que lo que observábamos no era más que una sofisticada ilusión a escala interestelar.

La investigación, liderada por la astrofísica Kathryn Kreckel, de la Universidad de Heidelberg en Alemania, cambió la estrategia tradicional de observación. Hasta ahora, el GCL se había convertido en un auténtico test de Rorschach para la comunidad científica. La estructura era interpretada por cada especialista según sus propias teorías y el tipo de pruebas disponibles. El problema central residía en la extrema complejidad de la región galáctica observada, un hervidero de estrellas, polvo y gas molecular que actúa como una cortina de humo, lo que crea conexiones visuales inexistentes entre objetos separados por miles de años luz.

Centro galáctico, visto mediante la combinación de gas ionizado óptico y emisión de radio continuo Astronomy & Astrophysics

El avance definitivo llegó al emplear datos del proyecto SDSS-V Local Volume Mapper, un mapa inmensamente detallado que rastrea el gas brillante mediante el espectro óptico e infrarrojo. El equipo de Kreckel utilizó el azufre ionizado como su herramienta secreta, ya que esta emisión posee una longitud de onda más larga y roja, permitiéndole atravesar el denso polvo interestelar con mucha mayor eficacia. Este método permitió ver a través de la niebla, lo que sirvió para revelar que la parte inferior del lóbulo, siempre esquiva en las observaciones de radio, formaba en realidad una burbuja completamente cerrada.

Al comparar la cantidad de polvo que atenuaba la luz de esta estructura con mapas tridimensionales detallados de la galaxia, el equipo recalculó su ubicación: el objeto se encuentra a unos 6520 años luz de la Tierra, mucho más cerca de lo que sugieren los 26.000 años luz que nos separan del centro galáctico. Esta corrección drástica reduce su tamaño real a 115 años luz de diámetro, lo que dista mucho de ser el enorme remanente de una erupción del núcleo galáctico. Con ironía, los investigadores proponen rebautizar el objeto como el “bucle enormemente confuso”, con lo que reconocen que el proceso fue “una lucha de 40 años para separar características nucleares genuinas del disco galáctico en primer plano”, tal como se detalla en el estudio de Astronomy & Astrophysics.

Esta imagen proporciona la visión más completa y precisa de la morfología del gas ionizado en dirección al centro galáctico Astronomy & Astrophysics

La verdadera naturaleza de la estructura apunta a una gran nube de gas de hidrógeno iluminada por radiación ultravioleta, probablemente esculpida por estrellas masivas nacidas en una guardería estelar, un fenómeno que guarda similitudes con el conocido Lazo de Barnard en Orión. El estudio concluye que la GCL pertenece a esa misma categoría y es el resultado de eventos de supernovas pasadas que crearon cavidades en el espacio interestelar. A veces, en la inmensidad del cosmos, hasta los monstruos más temibles resultan ser solo sombras en la niebla que se desvanecen con una mejor perspectiva.