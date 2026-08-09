Eclipse solar total 2026: cuándo ocurrirá y en qué países será visible

La cuenta regresiva para uno de los fenómenos astronómicos más importantes de 2026 ya comenzó. El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente su luz durante unos minutos, generando un oscurecimiento del cielo en una estrecha franja del planeta.

Según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse atravesará el hemisferio norte y podrá observarse en su totalidad únicamente desde algunos países y regiones. En el resto del recorrido, millones de personas presenciarán un eclipse parcial, con distintos porcentajes de ocultación del disco solar.

El eclipse del 12 de agosto solo será visto por una parte de la población mundial (Foto: Pexels)

La franja de totalidad recorrerá varios puntos del planeta y permitirá observar el momento en el que la Luna cubrirá por completo al Sol. Los lugares privilegiados para disfrutar del fenómeno serán:

Groenlandia

Islandia

El océano Atlántico Norte

El norte de Rusia

Gran parte de España

Una pequeña región del noroeste de Portugal

La sombra de la Luna comenzará su recorrido sobre Groenlandia, continuará hacia Islandia, cruzará el Atlántico Norte y llegará hasta el norte de Rusia antes de finalizar sobre la península ibérica, donde el eclipse ocurrirá durante las últimas horas de la tarde.

Por su parte, el fenómeno podrá verse de manera parcial desde:

Gran parte de Canadá

El norte de Estados Unidos

La mayor parte de Europa

El noroeste de África

Otras regiones cercanas al recorrido de la totalidad

¿Cuánto durará el eclipse solar total?

Aunque se trata de un eclipse total, el tiempo durante el cual el Sol permanecerá completamente cubierto será relativamente corto. De acuerdo con la NASA, la mayoría de las personas ubicadas dentro de la franja de totalidad podrán disfrutar del fenómeno durante menos de dos minutos.

¿Cómo ocurren los eclipses solares?

Solo quienes se encuentren muy cerca del eje central de la sombra lunar, especialmente en sectores de Groenlandia, el océano Atlántico Norte y el norte de Rusia, podrán observar una totalidad ligeramente más extensa, que no superará los dos minutos y medio.

El horario variará según el país desde el que se observe el fenómeno.

Groenlandia e Islandia: la totalidad ocurrirá durante las últimas horas de la tarde.

la totalidad ocurrirá durante las últimas horas de la tarde. Norte de Rusia: el eclipse alcanzará su punto máximo cerca del mediodía.

el eclipse alcanzará su punto máximo cerca del mediodía. España y el noroeste de Portugal: el momento de mayor oscuridad llegará poco antes del atardecer.

Estas diferencias responden al recorrido de la sombra proyectada por la Luna sobre la superficie terrestre y a la rotación del planeta.

¿Se podrá ver el eclipse desde Argentina?

No. El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no será visible desde Argentina ni desde el resto de Sudamérica, ya que la trayectoria de la sombra lunar se desarrollará exclusivamente sobre el hemisferio norte.

Quienes deseen seguir el evento podrán hacerlo a través de las transmisiones en vivo que realizarán la NASA, observatorios astronómicos y otras instituciones científicas a través de sus redes sociales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA