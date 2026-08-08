Eclipse solar total 2026: esta es la fecha y los lugares donde podrá observarse el fenómeno

La cuenta regresiva para uno de los eventos astronómicos más esperados del año ya comenzó. El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo la luz solar durante algunos minutos.

Además de provocar un oscurecimiento temporal del cielo, este tipo de eclipses permite observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, un espectáculo que solo puede apreciarse durante la totalidad del fenómeno. Según informó la NASA, el eclipse podrá verse de forma total únicamente desde una estrecha franja del hemisferio norte, mientras que en otras regiones será visible como un eclipse parcial.

El eclipse solar podrá ser visto por las personas que se encuentren en el hemisferio norte del planeta Tierra

La trayectoria de la sombra de la Luna recorrerá varios territorios antes de finalizar sobre Europa. Quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán observar cómo el Sol desaparece completamente durante algunos minutos desde los siguientes lugares:

Groenlandia

Islandia

Océano Atlántico Norte

Norte de Rusia

Gran parte de España

Una pequeña región del noroeste de Portugal

En estas zonas, el cielo se oscurecerá momentáneamente y será posible contemplar la corona solar, uno de los momentos más impactantes del fenómeno.

¿En qué países se verá de forma parcial?

Fuera de la franja de totalidad, millones de personas podrán observar un eclipse parcial, en el que la Luna cubrirá solo una parte del disco solar. Según la NASA, el fenómeno será visible desde:

Gran parte de Canadá

Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte

La mayor parte de Europa

El noroeste de África

La magnitud del eclipse dependerá del lugar desde el que se observe, ya que en algunas regiones el Sol quedará cubierto en mayor proporción que en otras.

La NASA muestra cómo la sombra de la Luna se desplaza sobre el globo terraqueo durante el eclipse solar total

¿Se podrá ver el eclipse desde Argentina?

No. Argentina y el resto de Sudamérica quedarán fuera de la zona de visibilidad, por lo que el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no podrá observarse desde el país.

Quienes deseen seguir el fenómeno podrán hacerlo a través de las transmisiones en vivo que realizarán agencias espaciales, observatorios astronómicos y distintos canales especializados.

La NASA transmitirá el eclipse en vivo

Como ocurrió en otros grandes eventos astronómicos, la NASA ofrecerá una cobertura especial para que personas de todo el mundo puedan seguir el fenómeno en tiempo real. La transmisión incluirá imágenes de distintos puntos de la trayectoria del eclipse, comentarios de especialistas y entrevistas con científicos que explicarán qué sucede durante este tipo de eventos.

Además, durante la emisión, expertos de la agencia espacial responderán preguntas enviadas por el público a través de las redes sociales.

Eclipse Solar Total - Trailer de la NASA

El cronograma previsto por la NASA es el siguiente:

10:15 (hora Argentina): Comienza la transmisión especial.

Comienza la transmisión especial. 10:45 (hora Argentina): Inicia la totalidad en Islandia.

Inicia la totalidad en Islandia. 11:28 (hora Argentina): Comienza la totalidad en España.

Los experimentos científicos que realizará la NASA durante el eclipse

El eclipse no solo representa un espectáculo visual, sino también una oportunidad única para la investigación científica. Durante el fenómeno, un equipo financiado por la NASA seguirá la trayectoria de la sombra de la Luna a bordo de un avión de investigación WB-57, diseñado para estudiar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que solo puede observarse con claridad durante un eclipse total.

Al mismo tiempo, el Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos para el Eclipse enviará estudiantes universitarios a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse. El objetivo será analizar cómo el oscurecimiento temporal del cielo modifica distintos parámetros de la atmósfera terrestre, como la temperatura, la presión y el comportamiento de las capas superiores del aire.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA