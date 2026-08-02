Eclipse solar de agosto: trayectoria y dónde se podrá ver el fenómeno que estudiará la NASA en unos días

El próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más importantes del año: un eclipse solar total cuya trayectoria cruzará el Ártico, el Atlántico Norte y sectores de Europa. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ya publicó mapas, simulaciones y material informativo para seguir el recorrido de la sombra de la Luna y conocer las regiones donde podrá observarse.

Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto

De acuerdo con la información oficial, la franja de totalidad comenzará en el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte, y atravesará el océano Ártico, Groenlandia, Islandia y el Atlántico Norte antes de llegar a España y a una pequeña zona de Portugal.

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La franja donde la Luna cubrirá completamente al Sol tendrá diversos horarios según la región:

León, España : la totalidad comenzará alrededor de las 20.28 y terminará cerca de las 20.30, según la ubicación exacta.

: la totalidad comenzará alrededor de las 20.28 y terminará cerca de las 20.30, según la ubicación exacta. Reikiavik, Islandia : el máximo se producirá aproximadamente a las 17.48; la totalidad durará alrededor de un minuto.

: el máximo se producirá aproximadamente a las 17.48; la totalidad durará alrededor de un minuto. Valencia y Zaragoza, España: el eclipse total ocurrirá cerca del atardecer y durará menos de dos minutos, aunque los horarios precisos varían según las coordenadas del observador.

En las distintas ciudades españolas, la totalidad ocurrirá durante la tarde, cuando el Sol ya se encuentre próximo al horizonte. En la mayoría de los puntos ubicados dentro de la trayectoria central, la oscuridad durará menos de dos minutos. Solo algunas zonas situadas sobre el Atlántico Norte estarán cerca del máximo previsto, con una duración cercana a los dos minutos y medio.

La sombra de la Luna se desplazará hacia el sur a través de los océanos Ártico y Atlántico Norte (Foto: Pexels)

Qué regiones observarán un eclipse parcial

Aunque la totalidad estará limitada a una franja específica, el eclipse parcial será visible en una amplia zona del hemisferio norte. En Norteamérica podrá apreciarse desde Alaska hasta sectores del noreste y este de EE.UU., además de gran parte de Canadá.

Europa también registrará este evento fuera de la trayectoria principal. Londres, París, Berlín, Milán y otras ciudades observarán una cobertura parcial del Sol. El mismo fenómeno alcanzará regiones del noroeste de África, incluidas ciudades como Casablanca y Argel, donde el ocaso coincidirá con parte del eclipse.

Los horarios en los que se podrá observar, según la NASA, son:

Anchorage, Alaska, EE.UU. : a las 8.21 hs se podrá ver el 28% del Sol cubierto.

: a las se podrá ver el del Sol cubierto. Bangor, Maine, EE.UU. : a las 13.53 hs el 24% .

: a las el . Boston, Massachusetts, EE.UU. : a las 13.55 hs el 16% .

: a las el . Detroit, Michigan, EE.UU. : a las 13.36 hs el 3% .

: a las el . Fairbanks, Alaska, EE.UU. : a las 8.27 hs el 37% .

: a las el . Juneau, Alaska, EE.UU. : a las 8.24 hs el 17% .

: a las el . Nueva York, Nueva York, EE.UU. : a las 13.54 hs el 9% .

: a las el . Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. : a las 13.53 hs el 7% .

: a las el . Portland, Maine, EE.UU. : a las 13.53 hs el 19% .

: a las el . Washington D.C., EE.UU. : a las 13.53 hs el 4% .

: a las el . Argel, Argelia : a las 19.33 hs el 96% .

: a las el . Barcelona, España : a las 20.29 hs el 99% .

: a las el . Berlín, Alemania : a las 20.08 hs el 85% .

: a las el . Casablanca, Marruecos : a las 19.43 hs el 87% .

: a las el . Dakar, Senegal : a las 19.12 hs el 37% .

: a las el . Dublín, Irlanda : a las 19.10 hs el 94% .

: a las el . Edmonton, Canadá : a las 10.38 hs el 6% .

: a las el . Halifax, Canadá : a las 15 hs el 31% .

: a las el . Cracovia, Polonia : a las 19.56 hs el 64% .

: a las el . Lisboa, Portugal : a las 19.36 hs el 95% .

: a las el . Londres, Reino Unido : a las 19.13 hs el 91% .

: a las el . Madrid, España : a las 20.32 hs el 99% .

: a las el . Milán, Italia : a las 20.20 hs el 92% .

: a las el . Montreal, Canadá : a las 13.45 hs el 18% .

: a las el . Nuuk, Groenlandia : a las 16.35 hs el 79% .

: a las el . Oslo, Noruega : a las 19.57 hs el 83% .

: a las el . París, Francia : a las 20.17 hs el 92% .

: a las el . San Juan de Terranova, Canadá : a las 15.35 hs el 53% .

: a las el . San Petersburgo, Rusia : a las 20.51 hs el 79% .

: a las el . Estocolmo, Suecia : a las 19.56 hs e 81% .

: a las e . Toronto, Canadá : a las 13.40 hs el 8% .

: a las el . Túnez, Túnez : a las 19.11 hs el 50% .

: a las el . Viena, Austria : a las 20.10 hs el 85% .

: a las el . Winnipeg, Canadá: a las 12.02 hs el 5%.

Mapa del eclipse solar total del 12 de agosto NASA

Cómo aprovechará la NASA este fenómeno para investigar el Sol

Uno de los principales objetivos científicos será estudiar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol. Durante los escasos minutos de totalidad, la Luna bloquea la luz directa del astro y deja visible esta región, lo que permite obtener información que no puede recopilarse en condiciones normales.

La NASA combinará observaciones realizadas desde telescopios terrestres, satélites y aeronaves especialmente preparadas para seguir la sombra lunar. Los vuelos permitirán prolongar el tiempo de observación y obtener imágenes con menor interferencia atmosférica, lo que podrá aportar datos adicionales sobre la estructura y el comportamiento de la corona.

La agencia también impulsa programas de ciencia ciudadana para que observadores desde distintos países registren información durante el eclipse. Estos datos complementarán las mediciones oficiales y se sumarán a futuras investigaciones.

Asimismo, la NASA recordó que todas las fases parciales deben observarse únicamente con gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2 o mediante métodos de observación indirecta. Solo durante el breve intervalo de totalidad es posible mirar el Sol sin protección.