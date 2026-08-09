El pueblo olvidado de España que será el lugar ideal para ver el eclipse: efecto de doble crepúsculo y lluvia de meteoros

Hay pueblos que transmiten tranquilidad, y luego está la diminuta localidad de Avellanosa de Muñó, en la provincia de Burgos, en el norte de España. No tiene restaurantes ni tiendas; cuenta con un bar que nunca abre y una bodega que jamás volverá a hacerlo.

Sin embargo, si se presta atención, empieza a percibirse una melodía sutil. Un zumbido grave –como la música de un bajo– surge de los abejorros carpinteros que revolotean en trance alrededor de los arbustos de lavanda, mustios por el implacable sol estival.

Sobre ellos, el canto de las golondrinas blanquinegras, que se lanzan en veloz vuelo entre los tejados de piedra, resuena por las calles casi desiertas. Más allá de las casas, el ronroneo de un tractor solitario suele ser el único indicio vago de vida humana.

Una furgoneta reparte pan semanalmente a los pocos residentes que quedan en Avellanosa de Muñó (Fuente: Rishika Sharma)

Eso es así hasta que una discreta furgoneta blanca de una panadería cercana serpentea por el pueblo una vez a la semana para repartir pan al puñado de residentes que aún viven allí, sacándolos brevemente del sopor que envuelve a la localidad.

Para este puñado de personas, este es el ritmo que marca la vida cotidiana en un lugar donde, la mayoría de los días, no sucede absolutamente nada. Sin embargo, este verano, un pueblo habitualmente caracterizado por la ausencia se transformará en uno de los lugares más fascinantes del planeta.

El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total atravesará el Atlántico, marcando la primera vez desde 1999 que se podrá ver uno desde Europa continental. Según la física María Teresa López Sánchez, residente de Madrid, será el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular desde 1912.

Sin embargo, la totalidad solo será visible a lo largo de una estrecha franja, y Avellanosa de Muñó se encuentra justo en ella.

Pero lo que convierte a este pequeño pueblo en un lugar tan atractivo para contemplar el eclipse es el paisaje: campos de trigo dorado y colinas bajas que se abren hacia un amplio horizonte hacia el oeste, con pocos edificios, escasa contaminación lumínica y casi ninguna de las aglomeraciones que se esperan en los lugares de observación más conocidos.

El momento en que ocurrirá el eclipse hace que el momento sea aún más especial. Dado que tendrá lugar poco antes del atardecer, creará un efecto de doble crepúsculo: “Como vivir dos atardeceres en pocos minutos”, según lo describe López.

Más tarde, esa misma noche, también será visible la lluvia de meteoros de las Perseidas, lo que dará lugar a una inusual convergencia de fenómenos celestes.

La mecanización y la migración transformaron Avellanosa de Muñó, un lugar donde la agricultura llegó a sustentar a cientos de habitantes (Fuente: Rishika Sharma)

Para Sara Álvarez Rodríguez, que vive en el pueblo, no hay duda de qué indicaciones dará a los visitantes: “Les diré que suban hacia la cueva”, comenta. “Desde allí se ve todo”.

Nacida en Avellanosa de Muñó en 1937, Álvarez nunca vivió en otro lugar. En sus casi nueve décadas allí, vio cómo el pueblo se transformaba por completo.

En la década de 1950, según cuenta, el pueblo tenía unos 200 habitantes y varias tiendas pequeñas. Los pescadores locales viajaban en bicicleta a las localidades vecinas para vender sus capturas.

Raúl Grande Revilla, quien nació en el pueblo hace 73 años pero se mudó a Madrid en su infancia, recuerda que el cartero llegaba a lomo de burro para repartir cartas y periódicos. Si se dormía sobre la montura, el cartero podía confiar en que el animal sabría llegar hasta la pequeña oficina de correos situada al final del pueblo.

Durante generaciones, el pueblo sobrevivió gracias a la agricultura de secano (en la que no se usa riego artificial), las huertas, los viñedos y la ganadería. Luego, la agricultura se mecanizó. Al haber pocas oportunidades laborales en las cercanías, la gente emigró a ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona y otros lugares.

Hoy en día hay más cabras pastando en las laderas circundantes que residentes permanentes en el pueblo. Y vastos campos de girasoles se extienden por el paisaje donde antaño cientos de vecinos trabajaban la tierra. Pero este verano el eclipse está atrayendo de vuelta a algunas de esas familias.

El Parador de Lerma ya tenía todas sus plazas reservadas para el eclipse desde 2022 (Fuente: ALAMY)

Grande regresará para el evento acompañado de su pareja, su hijo, sus nietos y un grupo de amigos. Su hermano también vendrá con sus tres hijos, su nieto y su hermana; en conjunto, formarán un grupo de unas 20 personas, duplicando así la población del pueblo por una noche.

Álvarez me cuenta que otros vecinos también recibirán a amigos y familiares, y hay gente que viajará al pueblo desde distintos puntos de España e incluso desde Reino Unido, Francia y Venezuela.

Lucrezia López, profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela, afirma que eventos puntuales como el eclipse pueden animar a la gente a “redescubrir un lugar con el que ya tienen algún vínculo”. En Avellanosa, ese redescubrimiento ya está trascendiendo a los antiguos residentes y a sus familias.

El cercano Parador de Lerma, ubicado en el antiguo palacio del Duque de Lerma, tiene el cupo completo para el evento desde 2022. Y Alberto Bosque Coello, del organismo de turismo de Castilla y León, señala que esta misma tendencia se repite en toda la región.

“La mayor parte de nuestro alojamiento está reservado. De hecho, las reservas se hicieron con mucha antelación”, comenta, añadiendo que los especialistas en eclipses buscaban “el mejor lugar, no el más conocido”, ya que deseaban unas condiciones de observación óptimas.

Grande me habló de una familia californiana que planea viajar a España para ver el eclipse. Como no quería que se perdieran la fase de totalidad si se quedaban en Madrid, fue casa por casa preguntando si alguien en Avellanosa podría alojarlos, para que pudieran vivir el eclipse desde el que él considera el mejor punto de observación de España.

Le pregunto qué se siente al ver cómo un pueblo de apenas diez habitantes se encuentra de repente en el centro de todas las miradas. Grande se ríe y asiente. “Tal cual”, dice, asombrado de que su diminuta localidad esté atrayendo al mundo entero, aunque sea por un breve instante.

En toda la provincia de Burgos, las comunidades preparan puntos de observación y reuniones para seguir el eclipse. Sin embargo, en Avellanosa de Muñó, tanto los vecinos como los visitantes se dirigirán a las cuevas situadas en la parte alta del pueblo.

Dado que el Sol se encontrará a solo ocho grados sobre el horizonte durante la totalidad del eclipse, contar con una vista despejada hacia el oeste será crucial.

Desde las cuevas en lo alto del pueblo hay una vista amplia y despejada del horizonte (Fuente: Rishika Sharma)

Esto convierte a las cuevas elevadas en un lugar privilegiado –como estar en primera fila– para presenciar este espectáculo celeste único en una generación.

Sin embargo, estas cuevas no son solo un buen mirador. Durante generaciones, esta comunidad cada vez más reducida se reunió aquí para contemplar el atardecer.

Un antiguo residente incluso pidió que sus cenizas fueran esparcidas en este sitio. Es un sitio de profundo valor sentimental para el pueblo. Avellanosa es un lugar que Álvarez nunca abandonó y del que jamás se irá. Grande ha regresado casi todos los años de su vida.

Cada verano, las hijas de Álvarez vuelven a casa, y seguirán haciéndolo mucho después de que su madre ya no esté. Ahora, Grande lleva consigo a sus hijos, a los hijos de estos y, cada vez más, a sus amigos. Espera crear el mismo vínculo que él forjó aquí cuando era niño, para que algún día sus nietos también sientan el deseo de volver. “Lo que más me importa es que mis hijos y nietos sientan por el pueblo el mismo afecto que yo”, me dice.

El día del eclipse, Avellanosa de Muñó volverá a llenarse de bullicio. El humo de las chuletas de cordero a la parrilla impregnará los espacios donde no hay restaurantes, y las risas de los niños resonarán desde el lugar donde antaño se alzaba la escuela.

Entonces, durante unos minutos extraordinarios, la oscuridad caerá dos veces. Y, gracias a una notable casualidad geográfica, uno de los pueblos más ignorados de España se convertirá, por un breve instante, en el centro del mundo.

Escrito por Rishika Sharma.