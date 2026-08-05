SpaceX llega a la Luna de forma inesperada: el cohete que se estrelló hoy en la superficie del satélite

Una etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX podría haber impactado de forma accidental contra la Luna durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto. Aunque el hecho no representa ningún riesgo para la Tierra, el evento despertó el interés de agencias espaciales y observatorios de distintos países por la información científica que podría aportar.

Qué se sabe sobre el impacto del cohete de SpaceX en la Luna

Según informó BBC, se cree que el propulsor chocó cerca del cráter Einstein, aunque hasta el momento no se difundieron imágenes que confirmen el lugar exacto del impacto ni el tamaño del cráter.

La cadena indicó que observatorios terrestres, el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA y la sonda surcoreana Danuri analizan actualmente la zona.

La estructura fue lanzada el 15 de enero de 2025 para transportar los módulos de aterrizaje Blue Ghost, de Firefly Aerospace, y Resilience, de la empresa japonesa Ispace. Tras completar esa misión, quedó a la deriva en el espacio.

Durante una conferencia de prensa citada por CNN, Julianna Scheiman, directora de los programas científicos de la NASA y Dragon de SpaceX, explicó que las etapas superiores empleadas en misiones de alta energía no regresan a la atmósfera terrestre como ocurre en los lanzamientos hacia la órbita baja.

Según indicó, una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales modificó la trayectoria del propulsor hasta colocarlo en rumbo de colisión con la Luna.

Qué esperan descubrir los científicos tras el choque del cohete de SpaceX en la Luna

De acuerdo con el estudio publicado en arXiv, el impacto estaba previsto en la cara visible de la Luna.

Los investigadores estiman que, con un peso aproximado de cuatro toneladas, alcanzaría la superficie a casi 5000 mph (más de 8000 km/h) y podría generar un cráter de entre 20 y 30 metros de diámetro.

Una etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX podría haber impactado de forma accidental contra la Luna durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto

Los autores sostienen que el evento permitirá:

Analizar la nube de material expulsado tras el impacto.

Estudiar el comportamiento del polvo lunar.

Probar técnicas para localizar impactos en futuras misiones sísmicas.

Evaluar los efectos de los desechos espaciales artificiales sobre la superficie lunar.

Por ese motivo, convocaron a observatorios profesionales y astrónomos aficionados a intentar registrar el fenómeno.

De acuerdo con CNN, la NASA informó que el episodio no representa ningún peligro para la Tierra y confirmó que observará la zona con fines científicos. La agencia utilizará la información obtenida para mejorar las técnicas de seguimiento de objetos en el espacio y estudiar el sitio cuando sus orbitadores sobrevuelen nuevamente el área.

Según BBC, la superficie lunar alberga actualmente alrededor de 3000 objetos fabricados por el ser humano, una cifra que deja en evidencia el crecimiento de las misiones espaciales durante las últimas décadas.

¿Por qué este impacto en la Luna es seguido de cerca por la ciencia?

De acuerdo con lo que consignó BBC, los científicos consideran que esta jornada permitirá obtener información valiosa antes del regreso de astronautas a la Luna mediante las misiones Artemis.

La NASA investiga el impacto del cohete en la Luna para planear futuras misiones NASA

Los datos que recopilen las sondas y telescopios ayudarán a comprender cómo responde la superficie lunar al impacto de objetos artificiales y servirán para planificar futuras operaciones de exploración.

El estudio publicado en arXiv también advierte que el material expulsado tras la colisión podría desplazarse a gran distancia antes de volver a caer sobre la superficie.

Los investigadores sostienen que estas observaciones contribuirán a mejorar la planificación de futuras misiones científicas y tripuladas.