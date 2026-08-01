El Eclipse del Siglo ya tiene fecha: “Será el evento astronómico más fotografiado de la historia”

Astrónomos, fotógrafos y aficionados de todo el mundo ya tienen una fecha marcada en el calendario: el 2 de agosto de 2027. Ese día se producirá un eclipse solar total que muchos especialistas ya bautizaron como “el Eclipse del Siglo”, debido a que ofrecerá una de las mayores duraciones de oscuridad registradas en tiempos modernos y se espera que sea uno de los fenómenos astronómicos más fotografiados de la historia.

De acuerdo con los datos de la NASA, durante su punto máximo la Luna cubrirá completamente al Sol durante 6 minutos y 22 segundos, una duración excepcional que lo convierte en uno de los eclipses solares totales más largos visibles desde la Tierra en más de un siglo.

Aunque todavía falta más de un año para el evento, agencias de turismo especializadas ya organizan expediciones y numerosos hoteles ubicados dentro de la franja de totalidad comenzaron a recibir reservas de viajeros que desean vivir una experiencia única.

El eclipse solar durará aproximadamente seis minutos (Foto: FreeP¡CK)

Si bien los eclipses solares totales ocurren de manera periódica, muy pocos alcanzan una duración semejante. Para comprender la magnitud del fenómeno, basta compararlo con el eclipse del 8 de abril de 2024, que atravesó México, Estados Unidos y Canadá y cuya fase de totalidad alcanzó un máximo de 4 minutos y 28 segundos.

En cambio, el eclipse de 2027 permitirá disfrutar de casi dos minutos adicionales de oscuridad total, un tiempo extraordinario desde el punto de vista astronómico. Esta combinación de una larga duración, una trayectoria que atravesará regiones de fácil acceso y condiciones climáticas generalmente favorables explica por qué muchos expertos consideran que será el evento astronómico más fotografiado de la historia.

La sombra proyectada por la Luna comenzará su recorrido sobre el océano Atlántico y avanzará hacia el norte de África antes de continuar por Medio Oriente. Los países desde los que podrá observarse la totalidad del eclipse serán:

Marruecos.

Argelia.

Túnez.

Libia.

Egipto.

Sudán.

Arabia Saudita.

Yemen.

El calendario astronómico trae en el 2027 uno de los eventos más importantes de la historia moderna (Foto: Pexels)

Dentro de esa franja, uno de los destinos que concentra mayor expectativa es Luxor, Egipto, donde la totalidad alcanzará aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en uno de los mejores lugares del planeta para contemplar el fenómeno. Además, el eclipse podrá verse de forma parcial desde amplias zonas de Europa, África y Asia.

¿Por qué el eclipse solar total de 2027 no se podrá ver desde la Argentina?

La razón es puramente geométrica. Un eclipse solar total solo puede observarse desde la estrecha franja del planeta por donde pasa la umbra, es decir, la sombra más oscura que proyecta la Luna sobre la Tierra cuando se interpone exactamente entre el Sol y nuestro planeta.

En el caso del 2 de agosto de 2027, esa sombra recorrerá el océano Atlántico, el norte de África y parte de Medio Oriente, atravesando países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita y Yemen. La Argentina queda completamente fuera de esa trayectoria, por lo que desde el territorio nacional no será posible observar ni la totalidad ni la fase parcial del fenómeno.

Esto se debe a que la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra cambia en cada eclipse. Aunque los eclipses solares ocurren varias veces al año en algún punto del planeta, la sombra de la Luna tiene apenas unos cientos de kilómetros de ancho, por lo que solo una pequeña porción de la superficie terrestre puede presenciar el espectáculo.