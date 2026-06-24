El otro lado de la Patagonia: hallan tres bosques petrificados de 50 millones de años

La provincia de Río Negro identificó tres bosques petrificados en un área rural cercana a Pilcaniyeu. Este hecho motivó la protección y resguardo del patrimonio histórico por parte de la Secretaría de Cultura de Río Negro, a través de la Dirección de Patrimonio y Museos.

Según informaron desde el organismo provincial, el dueño de un campo notificó sobre la existencia de diversos ejemplares de árboles dispersos en una zona de baja producción agropecuaria.

Los árboles hallados en Pilcaniyeu corresponden a especies de coníferas y angiospermas (Fuente: Gobierno de Río Negro)

Las tareas se llevaron adelante de manera conjunta entre la Dirección de Patrimonio y Museos, la Patrulla Ambiental del Escuadrón 34 Bariloche de Gendarmería Nacional, personal del Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico Bariloche y especialistas de la Asociación Paleontológica de Bariloche.

Durante la expedición se identificaron tres sitios paleontológicos distintos con presencia de más de trece ejemplares de árboles petrificados pertenecientes a especies de coníferas y angiospermas, con una antigüedad estimada en alrededor de 50 millones de años, correspondientes al período Eoceno.

El Director de Patrimonio y Museos, Pablo Chafrat, señaló sobre este hallazgo: “Representa una importante oportunidad para ampliar el conocimiento sobre la historia natural de Río Negro y pone en evidencia la enorme riqueza patrimonial que conserva nuestro territorio”.

El bosque petrificado surgió luego de las sucesivas erupciones volcánicas durante el período Eoceno (Fuente: Gobierno de Río Negro)

“Cada nuevo hallazgo fortalece el trabajo que venimos desarrollando para identificar, proteger y poner en valor el patrimonio cultural y natural de Río Negro. Nuestro objetivo es que estos bienes sean conservados, investigados y transmitidos a las futuras generaciones como parte de la identidad de la provincia y que sea un activo estratégico y un motor para el desarrollo económico”, añadió Chafrat.

Pasos a seguir

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, los paleontólogos que intervinieron en las tareas de delimitación y resguardo del bosque realizaron la extracción de muestras para su análisis científico, aplicando los protocolos de conservación y traslado de restos fósiles. El material fue derivado al Museo Paleontológico de Bariloche, donde permanecerá para su estudio y evaluación.

Por qué hay bosques petrificados en la Patagonia argentina

Los tres yacimientos hallados en Río Negro no son ajenos al resto que existe en la región, como los de Valcheta o el Sarmiento. Algunos de los bosques petrificados se originaron en el Cretácico, cuando el terreno que hoy es considerado Patagonia estaba cubierto de árboles gigantes.

Esa zona tenía un clima subtropical, húmedo y cubierto de vegetación, hasta que una serie de erupciones volcánicas sepultaron vastas extensiones del territorio bajo las cenizas y acabaron con las plantas, al someterlas a un proceso de petrificación.

Las primeras observaciones del bosque en Pilcaniyeu indican que se trata de una formación no registrada hasta ahora en esa zona de la provincia (Fuente: Gobierno de Río Negro)

Con el paso de los años, la acción erosiva del viento y la lluvia dejaron al descubierto la superficie, emergiendo los restos petrificados de aquellos antiguos bosques. Algunos de los ejemplares alcanzan los 30 metros de longitud.

En Santa Cruz se encuentra uno de los yacimientos más importantes del país, el Parque Nacional Bosques Petrificados, el cual tiene troncos de tres metros de diámetro, lo que los vuelve los más anchos del mundo. Los árboles que se hallaban en esa zona son parientes de los pehuenes (araucaria) y tienen su origen hace 150 millones de años (período Jurásico medio superior).