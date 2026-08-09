Eclipse de sol, lluvia de estrellas o auroras boreales: se viene un espectáculo visual en territorio estadounidense

El próximo 12 de agosto, un eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, España, Portugal y el norte de Rusia, mientras que en Estados Unidos el fenómeno se verá de forma parcial, entre Alaska y el noreste del país. La comunidad científica evalúa, además, una posibilidad remota: que auroras boreales se vuelvan visibles durante los minutos de mayor oscuridad. El evento coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros de las Perseidas, lo que suma atractivo para los observadores del cielo.

Eclipse solar 2026: qué verán los estadounidenses el 12 de agosto

Anchorage, en Alaska, será la gran ciudad con mayor cobertura solar, cercana al 28%, la única donde el efecto resultará claramente perceptible, según información publicada en Weather.com.

En Maine, Augusta y Portland rondarán el 20% de ocultamiento hacia las 13.53, hora del Este, de acuerdo con Weather.com.

Nueva York y Boston verán una porción menor del Sol cubierta, entre el 9% y el 16%, según el mismo relevamiento.

La incógnita de las auroras boreales y el eclipse solar

Una tormenta geomagnética intensa podría permitir observar auroras durante los minutos de mayor oscuridad, principalmente en Islandia y en las altas latitudes rusas.

Los especialistas consultados por el cartógrafo Michael Zeiler advierten que el escenario es extremadamente improbable, porque exige una sincronización perfecta entre la actividad solar y una oscuridad que dura entre uno y dos minutos y medio.

En Rusia, donde la totalidad ocurrirá cerca del mediodía, la mayor luminosidad ambiente dificulta aún más la detección del fenómeno.

Los datos confirmados por la NASA sobre el eclipse de Sol

La NASA y la Agencia Espacial Europea desplegarán globos de gran altitud y misiones aéreas para estudiar la corona solar y la respuesta atmosférica al enfriamiento súbito.

Las autoridades recordaron la importancia de usar filtros certificados bajo la norma ISO 12312-2 durante las fases parciales del eclipse.

Solo durante la totalidad, y únicamente en zonas de sombra completa, es seguro retirar la protección ocular.

La NASA y la Agencia Espacial Europea desplegarán globos de gran altitud para estudiar el fenómeno

Auroras boreales y la lluvia de meteoros en EE.UU.

Para quienes viven en Estados Unidos, los cálculos científicos coinciden en que este eclipse no será total en ningún punto del país: solo se observará una porción del Sol tapada por la Luna.

La ciudad con mejor experiencia será Anchorage, Alaska, con casi un cuarto del disco solar cubierto. En el noreste, estados como Maine, Vermont y New Hampshire tendrán porcentajes algo mayores que Nueva York o Boston, aunque siempre por debajo del 25%.

Sobre las auroras boreales, la posibilidad de verlas coincidiendo con el eclipse es baja y se concentra en zonas de muy alta latitud como Islandia o el norte de Rusia, no en territorio estadounidense.

¿Cómo ocurren los eclipses solares?

Para la comunidad latina que reside en estados del norte, como Alaska o Maine, el mayor atractivo será el eclipse parcial, mientras que las Perseidas —activas esos días— podrían verse en cielos oscuros lejos de las luces urbanas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.