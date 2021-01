El 2020 fue el sexto de una serie de años excepcionalmente cálidos que comenzaron en 2015

Europa Press Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 17:50

Si algo le faltaba al 2020 era ser, también, caluroso. Y no defraudó: estuvo a la par con 2016, el año más cálido jamás registrado.Mientras tanto, las concentraciones de CO2 continúan aumentando.

El Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) reveló en un comunicado que 2020 fue el sexto de una serie de años excepcionalmente cálidos que comenzaron en 2015, elevando la temperatura media del planeta 1,25 grados sobre la era preindustrial.

Mientras tanto, Europa vio su año más cálido registrado, 0,4°C más caliente que 2019, que anteriormente. Junto con el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS), C3S también informa que las concentraciones de CO2 en la atmósfera siguieron aumentando a un ritmo de aproximadamente 2,3 ppm / año en 2020, alcanzando un máximo de 413 ppm durante mayo de 2020. Tanto C3S como CAMS son implementados por el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo en nombre de la Comisión Europea con financiación de la Unión Europea.

El conjunto de datos de C3S para las temperaturas del aire en la superficie muestra que 2020 fue 0,6 ° C más cálido que el período de referencia estándar 1981-2010 y alrededor de 1,25 ° C por encima del período preindustrial 1850-1900. Esto hace que los últimos seis años sean los seis más cálidos registrados. Europa vio su año más cálido registrado a 1,6 ° C por encima del período de referencia 1981-2010, y 0,4 ° C por encima de 2019, el año más cálido anterior.

Partes del Ártico y el norte de Siberia experimentaron algunas de las mayores desviaciones de temperatura anual del promedio en 2020, con una gran región que experimentó desviaciones de hasta 3°C y en algunos lugares incluso más de 6°C durante todo el año, respecto al promedio de 1981-2010. Mensualmente, las mayores anomalías de temperatura positiva para la región alcanzaron repetidamente más de 8°C. Siberia occidental experimentó un invierno y una primavera excepcionalmente cálidos, un patrón que también se observa durante el verano y el otoño en el Ártico siberiano y en gran parte del Océano Ártico.

Anomalía de temperatura en 2020 respecto al promedio 1980-2010 Crédito: Copernicus Climate Change Service

Además, la temporada de incendios forestales fue inusualmente activa en esta región, y los incendios se detectaron por primera vez en mayo y continuaron durante todo el verano y hasta bien entrado el otoño. Como resultado, hacia los polos del Círculo Polar Ártico, los incendios liberaron una cantidad récord de 244 megatoneladas de dióxido de carbono en 2020, más de un tercio más que el récord de 2019. Durante la segunda mitad del año, el hielo marino del Ártico fue significativamente más bajo que el promedio de la época del año, y julio y octubre registraron la extensión de hielo marino más baja registrada para el mes respectivo.

En general, el hemisferio norte experimentó temperaturas superiores a la media durante el año, aparte de una región sobre el Atlántico norte central. Por el contrario, partes del hemisferio sur registraron temperaturas por debajo del promedio, sobre todo en el Pacífico ecuatorial oriental, asociadas con las condiciones más frías de La Niña que se desarrollaron durante la segunda mitad del año. Es notable que 2020 iguale el récord de 2016 a pesar de un enfriamiento de La Niña, mientras que 2016 fue un año récord que comenzó con un fuerte calentamiento de El Niño.

Así, 2020 fue el año más cálido registrado en Europa, y estacionalmente el invierno 2019/20 y el otoño de 2020 también fueron los más calientes registrados. El invierno de 2020, es decir, de diciembre de 2019 a febrero de 2020, superó el anterior de 2016 en casi 1,4°C, mientras que el otoño (de septiembre a noviembre de 2020) superó el antiguo récord establecido en 2006 en 0,4 ° C. Además, Europa occidental experimentó una ola de calor significativa a finales de julio y principios de agosto. Los siguientes cuatro años más cálidos para Europa también ocurrieron durante la última década.

El análisis de los datos satelitales reveló que las concentraciones de dióxido de carbono continuaron aumentando en 2020, alcanzando un máximo mundial sin precedentes en promedio de columnas de aproximadamente 413,1 ppm. La tasa de crecimiento media anual estimada de CO2 para 2020 fue de 2,3 +/- 0,4 ppm / año. Esto es menor que la tasa de crecimiento en 2019, que fue de 2.5 +/- 0.2 ppm / año y también menor que el aumento de 2.9 ppm / año en 2015 y 2016.

Sin embargo, 2015 y 2016 experimentaron un fuerte evento climático de El Niño, que resultó en un mayor tasa de crecimiento atmosférico debido a una absorción más débil de lo normal de CO2 atmosférico por la vegetación terrestre y grandes emisiones de incendios forestales, particularmente en Indonesia en aquellos años.