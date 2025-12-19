La iniciativa que lanzó este viernes la NASA para los que quieran participar del acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) inauguró una nueva sección de preguntas y respuestas en el marco de la llegada del cometa 3I/ATLAS y lo hicieron en la red social Reddit, conocida popularmente por los jóvenes que investigan sus dudas sobre todo tipo de información. En esta ocasión, un extenso grupo de investigadores se tomó varias horas para contestar las consultas de la gente y terminaron con varias incertidumbres alrededor de este objeto interestelar.

A través del sitio web oficial de la NASA, informaron: “Seguimiento del cometa 3I/ATLAS. ¿Te interesa saber cómo la NASA estudiará el 3I/ATLAS y qué preguntas esperan responder nuestros científicos? ¡Pregúntanos lo que quieras! Investigadores de cometas y miembros del equipo de la misión de la NASA responderán tus preguntas en Reddit a partir de la 1:30 p. m. EST del viernes 19 de diciembre. Únete a la conversación”. De esta manera, la portada del respetado organismo se tornó un tanto más abierta al público más joven y esto fue aprovechado por los usuarios.

El punto más cercano de 3I/ATLAS a la Tierra fue este 19 de diciembre Captura Eyes on the Solar System (NASA)

Al ingresar en la red social, explicaron: “¡Hola, Reddit! Somos una mezcla de investigadores de cometas y miembros del equipo de la misión de la NASA y nuestras organizaciones asociadas; estamos observando el cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar jamás descubierto que pasa por nuestro sistema solar. Se esperaba que estos objetos existieran desde hace mucho tiempo: ¡nuestra tecnología recién ahora está mejorando para detectarlos con más frecuencia! El cometa 3I/ATLAS se acercará más a la Tierra el 19 de diciembre, pero no se preocupen: no representa ninguna amenaza. No se acercará a menos de unas 170 millones de millas (274 millones de kilómetros), casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. Lo que sí hará es darnos una oportunidad única para estudiar material de otro sistema solar y aprender más sobre de qué están hechos los planetas en otras partes de la galaxia. Casi 20 misiones científicas y equipos de investigación están rastreando y estudiando 3I/ATLAS mientras se mueve por el sistema solar, y hasta ahora, todo indica que es exactamente lo que parece: un cometa interestelar realmente genial”.

La NASA sorprendió al hacer una aparición en el subreddit /space Captura Reddit

Luego de esta extensa introducción, se presentaron a todos los especialistas encargados de responder las preguntas de la gente:

Dr. Karl Battams , Investigador Principal, misión SOHO/instrumento LASCO y Proyecto Sungrazer de la NASA, Laboratorio de Investigación Naval de EE. UU. (KB).

, Investigador Principal, misión SOHO/instrumento LASCO y Proyecto Sungrazer de la NASA, Laboratorio de Investigación Naval de EE. UU. (KB). Dr. Davide Farnocchia , Científico de Órbitas de Asteroides y Cometas, Grupo de Dinámica del Sistema Solar, NASA JPL (DF).

, Científico de Órbitas de Asteroides y Cometas, Grupo de Dinámica del Sistema Solar, NASA JPL (DF). Dra. Kathy Mandt , Jefa de Laboratorio, Laboratorio de Sistemas Planetarios, NASA Goddard (KM).

, Jefa de Laboratorio, Laboratorio de Sistemas Planetarios, NASA Goddard (KM). Dra. Stefanie Milam , Científica de Proyectos para la Política y la Comunidad Científica, Telescopio Espacial James Webb, NASA Goddard (SM).

, Científica de Proyectos para la Política y la Comunidad Científica, Telescopio Espacial James Webb, NASA Goddard (SM). Dr. Tom Statler , Científico Principal de Cuerpos Pequeños del sistema solar, Sede de la NASA (TS).

, Científico Principal de Cuerpos Pequeños del sistema solar, Sede de la NASA (TS). Dr. Gerónimo Villanueva, Director Asociado de la División de Exploración del sistema solar, NASA Goddard (GV).

Así fue la invitación de NASA para que los curiosos pregunten en Reddit Captura nasa.gov

Las respuestas más llamativas de la NASA

Entre los cientos de preguntas que aparecieron en el foro de Reddit, desde la NASA revelaron varios datos que generaron reacciones de todo tipo entre los internautas. Entre las más destacadas, estuvieron las siguientes:

Pregunta- AtG68: “¿Volverá a pasar por nuestro sistema solar en el futuro, en algún momento?“.

Rrespuesta- Tom Statler: “Nope. Definitivamente, no volverá a estar cerca del vecindario del Sol en los próximos 80 millones de años— y aunque tendría que hacer la tarea para estar absolutamente seguro, estoy muy seguro de que no se encontrará con el Sol en ningún momento antes de que el Sol se convierta en una gigante roja y la Tierra sea incinerada”.

P- fwd079: “¿Será posible ‘perseguir’ uno de estos objetos interestelares y quizás aterrizar en él, a pesar de la velocidad ridículamente rápida a la que este atraviesa nuestro sistema solar?“.

R- Davide Farnocchia: “Definitivamente, es un reto que una nave espacial de misión visite un objeto interestelar. Estos objetos se mueven bien rápido y se quedan en nuestro vecindario por un tiempo limitado. Pero, hay diseños de misiones, como el Comet Interceptor de la ESA que estacionarían una nave en órbita, lista para moverse en caso de que un objeto interestelar o un cometa de período largo estén al alcance para un sobrevuelo”.

P- m149: “¿Alguien en tu trabajo se anima a predecir cuántos más de estos es probable que encontremos ahora que el Observatorio Rubin está en línea?”.

R- Tom Statler: “Sí, los miembros del equipo del Rubin Observatory y otros han estado haciendo estos cálculos y la cifra aproximada es que deberíamos esperar algo en el vecindario de uno al año, pero con un gran margen de incertidumbre. Lo importante, sin embargo, no es cuán precisamente podemos predecir lo que Rubin va a ver, sino qué nuevo aprenderemos una vez que sepamos lo que Rubin está viendo, lo cual podría ser diferente de las expectativas”.

P- sometimesfany: “¿Tendrías nuevas observaciones durante el acercamiento más cercano a la Tierra, hoy?”.

R- Stefanie Milam: “Los científicos van a estar estudiando este objeto y recolectando la mayor cantidad de datos posible hasta que ya no sea accesible u observable con los telescopios más potentes. El Telescopio Espacial Hubble tiene nuevas observaciones programadas para hoy, así como para las próximas semanas, para seguir recolectando datos sobre 3I/ATLAS. El Telescopio Espacial James Webb va a estar observando este objeto de nuevo la semana que viene”.

P- Ryanaissance: “¿Sabemos de qué sistema estelar (si es que alguno) vino este cometa? ¿O hay demasiada interferencia gravitacional entre aquí y su origen como para averiguarlo?”.

R- Davide Farnocchia: “3I/ATLAS vino de la dirección de la constelación Sagitario. Al modelar la trayectoria de 3I/ATLAS en el espacio intergaláctico, se puede intentar identificar estrellas candidatas de origen. Esta búsqueda se realizó para ʻOumuamua y Borisov. Sin embargo, la probabilidad de identificar de manera confiable el sistema de origen de un objeto interestelar es baja; solo hay una fracción limitada de estrellas para las cuales tenemos la información necesaria para conocer con precisión su posición en el pasado distante”.