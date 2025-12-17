Se aproxima el eclipse solar más largo del siglo: en qué lugares podrá verse

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo, un evento que sumirá a vastas regiones del planeta en una oscuridad total durante el día. Científicos y entusiastas esperan esta manifestación celeste que superará los seis minutos de duración, una marca excepcionalmente prolongada que no se repetirá en las próximas décadas.

Las zonas donde se podrá ver el eclipse solar más largo del siglo

Egipto será el punto más privilegiado para observar la totalidad. La ciudad de Luxor, en particular, será el epicentro donde se registrará la mayor duración del fenómeno. La combinación de la posición de la Luna, la curvatura terrestre y la cercanía de nuestro satélite natural a la Tierra permitirá a los observadores pasar más tiempo bajo este evento único.

El Gran Eclipse del Norte de África verá a la Tierra sumida en la oscuridad durante seis minutos (Foto: FreeP¡Ck)

Aunque este será el punto privilegiado, el eclipse solar total podrá observarse desde otras regiones del planeta. En estas áreas el Sol quedará completamente cubierto por la Luna durante varios minutos.

Las regiones geográficas con visibilidad total incluyen:

El norte de África .

. Algunas zonas del Medio Oriente .

. Sectores del sur de Europa, como Gibraltar.

En el resto del mundo, el evento se manifestará como un eclipse solar parcial, donde solo una parte del Sol es ocultada y si bien será un espectáculo llamativo, no alcanzará el impacto visual de la totalidad, que transforma el día en una breve noche.

Es posible observar un eclipse solar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean Unsplash/Rudra Pratap Barik

Habrá otros eclipses solares antes de 2027, pero ninguno tendrá una duración comparable. El eclipse de febrero de 2026 será anular, por lo tanto, la Luna se verá ligeramente más pequeña que el Sol y dejará visible un anillo luminoso alrededor.

La duración récord del Gran Eclipse Norteafricano

El fenómeno astronómico impactante volverá a captar la atención del mundo entero el 2 de agosto de 2027. Un evento considerado uno de los más extraordinarios de la era moderna, donde la Luna cubrirá por completo el sol y proyectará sobre la Tierra su sombra más oscura. Esto generará un breve “anochecer” en regiones donde normalmente existe luz solar intensa.

El próximo eclipse solar total será el 2 de agosto de 2027

La duración del eclipse solar total es el factor que convierte a este fenómeno en un evento histórico. En condiciones ideales, la oscuridad podría extenderse por más de 6 seis minutos, un lapso de tiempo es muy superior al promedio de los eclipses solares totales, que suelen durar entre 2 y 3 minutos.

Los científicos bautizaron a este evento como el Gran Eclipse Norteafricano. El evento no volverá a ocurrir hasta dentro de 100 años, lo que lo convierte en una oportunidad única, en especial para quienes disfrutan de la astronomía.

El mecanismo celeste que oculta el Sol

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. A pesar de que el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, también se encuentra unas 400 veces más lejos que la Luna.

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total que será el más largo en más de tres décadas Foto de Jongsun Lee en Unsplash

Esta proporción hace que ambos cuerpos celestes parezcan casi del mismo tamaño al ser vistos desde nuestro planeta. Esa coincidencia permite que, en ciertos alineamientos perfectos, la Luna oculte completamente al Sol. Cuando esa alineación es total y la Luna cubre por completo el disco solar, se produce el eclipse solar total. Este es uno de los fenómenos naturales más impresionantes que pueden observarse desde la Tierra, ya que genera una oscuridad momentánea en pleno día.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.