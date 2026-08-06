Excavaciones en una antigua ciudad bíblica revelaron la existencia de tres reyes hasta ahora desconocidos

La civilización asiria surgió de la ciudad-estado bíblica de Asur, ubicada en lo que hoy es Irak, y existió aproximadamente desde el 2025 a. C. hasta el 609 a. C. Hasta ahora, los investigadores creían conocer a todos los reyes que gobernaron durante el último período de la historia asiria; sin embargo, nuevas investigaciones revelaron la existencia de tres nuevos gobernantes, hasta ahora desconocidos.

El estudio, publicado en julio y registrado en el Journal of Cuneiform Studies, puso en entredicho la tesis de que la Lista de Reyes Asirios (RRL, por sus siglas en inglés) contenía de forma fiable a todos los monarcas neoasirios conocidos hasta Salmanasar V. Esta lista es un documento antiguo conocido a partir de tres tablillas de arcilla cuneiformes bien conservadas, que recopila la lista de gobernantes asirios.

La investigación fue realizada por Alexander Johannes Edmonds, de la Universidad de Münster, Alemania, y Eckart Frahm, de la Universidad de Yale, autor del libro Asiria: Auge y caída del primer imperio del mundo (2013).

La tablilla en mal estado que analizó Frahm en el Museo Británico

El descubrimiento fue calificado de “sorpresa”, según una declaración de Frahm, uno de los principales expertos mundiales en el imperio asirio: “Nadie esperaba que hubiera espacio para gobernantes nuevos y desconocidos en aquella época”.

Según el investigador responsable de identificar a uno de los reyes desconocidos, la Lista de Reyes Asirios parece ofrecer una versión idealizada de la realeza asiria, “en la que todo lo inestable se borra prácticamente de los registros”. Pero, ¿qué reyes, en definitiva, podrían haber sido olvidados en la historia asiria? ¿Y por qué ocurrió esto?

Inconsistencias históricas

Hace unos años, Frahm analizó una tablilla real en mal estado que se conservaba en el Museo Británico. Escrita en escritura cuneiforme, registra la donación de tierras realizada por un rey asirio a un individuo y, como era común en la época, estaba fechada con el nombre del epónimo, un funcionario que daba nombre al año. En este caso, el documento corresponde al año 762 a. C.

Estudios previos atribuyeron la donación a Adad-nerari III, quien gobernó Asiria entre 810 y 783 a. C. La inscripción también menciona a Tiglat-Pileser, identificado por los investigadores como Tiglat-Pileser III, rey entre 745 y 727 a. C. El problema radica en que ninguno de los dos reinó en 762 a. C., lo que genera una inconsistencia cronológica que desconcertó a los estudiosos durante décadas.

Tras una nueva lectura del primer verso de la inscripción cuneiforme, Frahm concluyó que la concesión probablemente no fue otorgada por Adad-nerari III. Al fin y al cabo, la forma en que aparece el nombre del rey difiere de la registrada en otros documentos.

Tablilla Rm 75 (Foto: Museo Británico)

Según él, el texto en realidad no se refiere al famoso Tiglatpileser III, sino a un príncipe asirio desconocido hasta entonces que supuestamente adoptó el mismo nombre real . Esta hipótesis se ve reforzada por la Crónica Epónima Asiria, un texto en escritura cuneiforme que describe una rebelión e insurrección en la ciudad de Asur en los años 763 y 762 a. C.

Se alega que la rebelión fue provocada por el príncipe desconocido. Según la crónica, un eclipse solar ocurrido a principios de 763 fue interpretado en su momento como un presagio de la caída del rey. “La Crónica Epónima también indica que unos años antes, en 765, hubo un brote de peste, una epidemia en esta zona, que bien pudo haber sido la causa principal de la crisis general que se produjo”, señaló Frahm.

Posteriormente, los investigadores descubrieron a otros dos gobernantes: un nuevo Salmanasar (c. 747-745 a. C.), cuyo reinado tuvo lugar durante un caos generalizado en Asiria, y un nuevo Ashur-uballiṭ (c. 913-912 a. C.), mencionado en un texto que enumera a los gobernantes que restauraron un recipiente ritual de plata para la cerveza, dedicado al dios Ashur (entidad suprema del imperio).

Borrado histórico

Cada rey reinó menos de dos años. Según Frahm, los nombres de los reyes fueron eliminados deliberadamente de los registros, probablemente por sus sucesores. Aššur-uballiṭ, por ejemplo, aunque posiblemente fuera el heredero legítimo de su padre, fue reemplazado por otro príncipe. “Y ese otro príncipe no tenía ningún interés en indicar que había ascendido al trono en circunstancias algo oscuras”, explicó el experto.

Los hallazgos alteran radicalmente la visión general de cómo Asiria se convirtió en un imperio, el primero del mundo, según Frahm. El ascenso del imperio bajo Tiglatpileser III, según el investigador, suele considerarse el resultado de una ascensión prolongada e imparable, que comenzó a finales del siglo X a. C., con algunos reveses menores y una larga serie de sucesiones entre padre e hijo.

Por Equipo editorial de Galileo