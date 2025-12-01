Hallazgo en el cometa 3I/ATLAS: aseguran que tiene erupciones de “volcanes de hielo”

El mundo de la astronomía no para de sorprender y esta vez el cometa interestelar 3I/ATLAS podría estar cubierto de “volcanes de hielo” en erupción, según revelaron nuevas observaciones del visitante proveniente del espacio exterior. Los investigadores encontraron evidencia de que, a medida que el cometa se acercaba al Sol, una serie de crio-volcanes (apodados “volcanes de hielo”) estallaron en su superficie. De esta manera, este fenómeno podría dar pistas clave para determinar de qué está conformado el interior de este cuerpo celeste.

Según las nuevas estimaciones, la activación de estos “chorros helados” puede explicarse por la composición del extraño cometa, de acuerdo con un estudio publicado el 24 de noviembre en el servidor de preprints arXiv, que citaron varias revistas especializadas en astronomía esta semana.

Los hallazgos del estudio, que aún no fueron revisados por pares, sugieren que el cometa 3I/ATLAS es similar a los objetos helados transneptunianos, conocidos como planetas enanos y otros cuerpos que orbitan el Sol más allá de Neptuno. De confirmarse esta teoría, significaría que, a pesar de provenir de otro sistema solar, el cometa 3I/ATLAS tiene sorprendente similitud con objetos de nuestro propio “vecindario cósmico”.

“Todos quedamos sorprendidos”, dijo a Live Science Josep Trigo-Rodríguez, autor principal del estudio e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC/IEEC) en España. “Siendo un cometa formado en un sistema planetario remoto, es notable que la mezcla de materiales que conforman la superficie del cuerpo tenga semejanzas con los objetos transneptunianos, que son cuerpos formados a gran distancia del Sol pero pertenecientes a nuestro sistema planetario”, aclaró el científico, que compartió las imágenes en su cuenta de la red social X.

Trigo mostró las imágenes que muestran estas nuevas erupciones de hielo (Foto: @josep_trigo)

Desde que fue detectado en julio por los astrónomos de la NASA, se barajaron interminables especulaciones sobre los orígenes del cometa 3I/ATLAS. Gran parte del debate de los especialistas y también de los fanáticos en las redes sociales en línea se centró en si este visitante interestelar podría ser una nave espacial extraterrestre. Sin embargo, la mayoría de los astrónomos se mostraron seguros de que 3I/ATLAS solo es un cometa proveniente de un sistema estelar desconocido, descartando cualquier teoría conspirativa.

El cometa 3I/ATLAS es solo el tercer objeto interestelar registrado y ofrece a los investigadores una oportunidad poco común para aprender más sobre las condiciones alrededor de otras estrellas y del pasado profundo (el cometa podría ser miles de millones de años más antiguo que nuestro sistema). Esto significa que los científicos están apurándose para estudiarlo en detenimiento antes de que abandone nuestro sistema solar para siempre el próximo año.

Trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS por nuestro sistema solar (Fuente: NASA/JPL-Caltech)

Para el nuevo estudio, Trigo-Rodríguez y sus colegas estudiaron el cometa utilizando el Telescopio Joan Oró del Observatorio del Montsec, en la región de Cataluña, emparejando sus observaciones con las realizadas por otros observatorios de la zona.

Los astrónomos observaron cuidadosamente el cometa mientras se acercaba a su punto más próximo a nuestra estrella, conocido como perihelio, el 29 de octubre. Los cometas se calientan al acercarse a las estrellas, lo que provoca que el hielo en su superficie se sublime y se convierta en gas, algo que los investigadores pueden detectar y estudiar. Con esta nueva información, los expertos están más cerca de develar todos los secretos que trae este visitante en el sistema solar.