El hallazgo que podría cambiar una era: qué reveló una tumba con una diadema de oro de hace miles de años

Una investigación aplicó análisis de carbono-14 (C14) a tres entierros hallados en la región del Danubio serbio, entre ellos una tumba con una diadema de oro, y logró establecer las fechas en las que fueron realizadas estas sepulturas, que durante casi 50 años generaron debates cronológicos y culturales entre arqueólogos.

El estudio arqueológico en Serbia que redefinió la cronología de la Edad del Bronce

El estudio publicado en la revista Archaeologia Austriaca en 2026 fue encabezado por los investigadores Ognjen Mladenović y Aleksandar Bulatović, ambos integrantes del Instituto de Arqueología de Belgrado, un instituto nacional de la República de Serbia. El trabajo analizó los sitios de Vajuga-Pesak, Golokut-Vizić y Šljunkara-Zemun, todos vinculados con distintos grupos de la Edad del Bronce.

El descubrimiento de Šljunkara permanecía en discusión desde su publicación en 1991 Captura de articulo Revista Austriaca

Los especialistas utilizaron técnicas avanzadas de datación por carbono-14 para precisar la antigüedad de entierros que hasta ahora solo habían sido clasificados a partir de las cerámicas y de los ajuares funerarios.

La tumba con una diadema de oro hallada en Zemun que sorprendió a los arqueólogos

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde al entierro de Šljunkara, en Zemun, ubicado entre las regiones de Sirmia y Banato. Aunque el descubrimiento había sido publicado originalmente por S. Vranić en 1991, la antigüedad exacta del sitio permanecía en discusión.

La tumba correspondía a una mujer adulta de entre 25 y 30 años. El cuerpo apareció en posición flexionada, orientado de oeste a este y con el rostro dirigido hacia el noreste, una práctica funeraria habitual en la región.

El ajuar funerario estaba dividido en dos conjuntos. Debajo de los pies aparecieron un cuenco cónico de borde invertido, un vaso globular de cuello corto con dos asas y un pequeño recipiente en forma de pera. Sobre la cabeza se localizaron una jarra de un asa, un cuenco con perfil en “S” y doble asa, un vaso globular con cuatro asas y otros dos cuencos adicionales.

Sin embargo, el objeto más destacado fue una diadema de lámina de oro hallada alrededor del cráneo, a la altura de la frente. La pieza presentaba pequeñas perforaciones en sus extremos que permitían fijarla y una decoración compuesta por punciones en los bordes.

Las pruebas sobre un diente humano fecharon la sepultura entre 2268 y 2039 a. C. Captura de articulo Revista Austriaca

La nueva datación por carbono-14 que cambió la historia de la tumba de Zemun

Los investigadores compararon esta orfebrería con ejemplares de cobre encontrados en la necrópolis de Mokrin y en sitios arqueológicos de Hungría y Croacia. Los análisis realizados sobre un diente del entierro de Šljunkara-Zemun permitieron establecer una antigüedad de entre 2268 y 2039 a. C.

La nueva cronología ubicó el entierro al final de la Edad del Bronce temprano. Además, situó la tumba como ligeramente anterior a los sitios de la cultura Novačka Ćuprija-Pančevo y contemporánea del desarrollo de los grupos Somogyvár-Vinkovci y Maros. Según el estudio, el entierro refleja una etapa de transición y superposición cultural entre distintos grupos de finales del tercer milenio a. C.

El entierro de Vajuga-Pesak que reveló una antigüedad mayor en Serbia

El sitio de Vajuga-Pesak se encuentra sobre una terraza ubicada en la orilla derecha del Danubio. Allí apareció el entierro de una mujer de entre 30 y 40 años, también colocada en posición flexionada.

El ajuar incluía un cuenco y una jarra con cuello alargado. Por las características de esos objetos, los especialistas asociaban el sitio con el grupo Somogyvár-Vinkovci. Sin embargo, la datación por carbono-14 ubicó el entierro entre 2663 y 2474 a. C., una antigüedad mayor a la estimada hasta ahora para ese grupo cultural, cuya presencia se fechaba habitualmente entre 2500 y 2300 a. C.

Los hallazgos funerarios encontrados en Golokut-Vizić durante la investigación

El tercer entierro estudiado fue el de Golokut-Vizić. Aunque apareció dentro de una capa correspondiente al Neolítico Temprano, el entierro pertenecía a un período mucho más reciente. El difunto fue encontrado en posición flexionada sobre el lado izquierdo y orientado de sureste a noroeste.

La datación absoluta situó el entierro entre 1880 y 1699 a. C. Ese resultado confirmó su pertenencia a la Edad del Bronce Medio y lo convirtió en uno de los pocos entierros del grupo Vatin con una fecha confirmada.

Cómo las nuevas dataciones modificaron el estudio de la Edad del Bronce en los Balcanes

Los investigadores concluyeron que la aplicación de técnicas de laboratorio permitió construir una cronología más precisa para la región. El estudio sostuvo que el grupo Somogyvár-Vinkovci tuvo una presencia más temprana en el noreste de Serbia de lo que indicaban las estimaciones previas.

Además, señaló que los tres entierros compartieron una tradición funeraria basada en la inhumación en posición flexionada y el uso de ajuares específicos. Según los autores, esa continuidad refleja costumbres funerarias y percepciones espirituales comunes en el sur de la cuenca de los Cárpatos que se mantuvieron durante siglos.

La investigación afirmó que las nuevas dataciones permitieron resolver debates abiertos durante casi medio siglo y establecieron un nuevo marco para el estudio de la Edad del Bronce en los Balcanes.