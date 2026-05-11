Científicos creen haber encontrado una puerta a la quinta dimensión oculta en el universo

Un grupo de físicos teóricos de España y Alemania propuso un modelo en el que ciertas partículas elementales conocidas como fermiones podrían comportarse como un puente hacia una quinta dimensión “deformada”. Este mecanismo podría explicar por qué la materia oscura no encaja en el modelo estándar de la física de partículas.

Qué establece la teoría sobre la puerta hacia la quinta dimensión

El punto de partida de la teoría parte de un problema clásico: cerca de tres cuartas partes de toda la materia del universo es oscura, aunque si se incluye la energía oscura, representa aproximadamente el 27% del contenido total del cosmos.

Para abordar esta ausencia, físicos de España y Alemania retomaron una idea planteada por primera vez en 1999: la “dimensión extra deformada” Imagen ilustrada con IA

Esa pieza faltante no encaja en el modelo estándar de la física de partículas, que describe con éxito todas las partículas elementales conocidas, pero no ofrece un candidato viable para la materia oscura, detallan los autores del estudio citados por Popular Mechanics.

Para abordar esta ausencia, físicos de España y Alemania retomaron una idea planteada por primera vez en 1999: la “dimensión extra deformada”. Esta consiste en un espacio adicional más allá de las tres dimensiones espaciales y del tiempo.

Su trabajo, publicado en 2020 en The European Physical Journal C y retomado recientemente por medios especializados como Popular Mechanics, utiliza por primera vez ese modelo de manera coherente para intentar resolver el llamado “problema de la materia oscura”.

Los fermiones que cruzan a una quinta dimensión

Al evaluarse dicha materia oscura, se estudiaron a los fermiones, partículas como electrones y quarks que forman la materia ordinaria.

Los científicos analizaron cómo ciertas masas de fermiones podrían “comunicarse” con una quinta dimensión a través de portales matemáticos

Los científicos analizaron cómo ciertas masas de fermiones podrían “comunicarse” con una quinta dimensión a través de portales matemáticos. Tras ese estudio, plantearon que podrían contactarse bajo este método y generar restos de “materia oscura fermiónica” en esa dimensión adicional.

Preguntas y respuestas sobre la puerta hacia la quinta dimensión

¿Qué propone la teoría desarrollada por físicos de España y Alemania?

La teoría propone que ciertas partículas elementales llamadas fermiones podrían actuar como un puente hacia una quinta dimensión “deformada”, lo que ayudaría a explicar el origen de la materia oscura.

¿Qué son los fermiones?

Los fermiones son partículas fundamentales que forman la materia ordinaria, como los electrones y los quarks.

¿Cómo se relacionan los fermiones con la quinta dimensión?

Los investigadores proponen que ciertas masas de fermiones podrían conectarse con la quinta dimensión mediante “portales matemáticos”.

¿Qué es la materia oscura?

La materia oscura es una forma de materia invisible que no emite luz ni energía detectable, pero cuya gravedad influye en galaxias y estructuras del universo.

¿De dónde surge esta idea de la quinta dimensión?

La idea fue planteada originalmente en 1999 y fue retomada por medios especializados en 2026 tras su publicación original en 2020.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.