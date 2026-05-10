La NASA ofrece miles de dólares a quienes descifren cómo producir alimento fuera de la Tierra para sus misiones

La carrera por la conquista del espacio profundo entró en una fase crítica donde la logística de suministros se presenta como el mayor obstáculo para la supervivencia humana. Bajo esta premisa, la NASA convocó a investigadores, innovadores y mentes brillantes de cualquier parte del mundo a participar en el Deep Space Food Challenge: Mars to Table (Desafío gastronómico del espacio profundo: de Marte a la mesa), un desafío global que otorga una bolsa total de 750.000 dólares para quienes logren resolver cómo alimentar a los astronautas sin depender de los envíos desde la Tierra. Según informó la agencia espacial, la convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio de 2026, fecha límite para presentar propuestas capaces de transformar la comida espacial en una infraestructura autosuficiente.

El problema central radica en la escala de las misiones futuras, ya que mientras que la provisión de víveres para estancias en la órbita terrestre es compleja pero manejable, una expedición hacia Marte plantea distancias superiores a los 200 millones de kilómetros. Bajo estas condiciones, la dependencia de reabastecimientos constantes no solo resulta inviable desde el punto de vista económico, sino que es un riesgo logístico inaceptable. Como explica la NASA en sus fundamentos, los viajes pueden extenderse por años, lo que obliga a los diseñadores a crear sistemas que reduzcan al mínimo el peso de la carga y optimicen la eficiencia operativa en entornos caracterizados por temperaturas extremas, niveles altos de radiación y una atmósfera hostil compuesta principalmente de dióxido de carbono.

El proyecto busca que los astronautas puedan alimentarse sin depender al 100% de la Tierra Deep Space Food Consortium

La competencia, administrada con el apoyo de la Fundación Methuselah, exige un enfoque integral: no se trata simplemente de cultivar vegetales, sino de diseñar un sistema alimentario completo que incluya la producción, preparación, almacenamiento, seguridad y gestión de residuos. El objetivo es ambicioso, ya que el sistema propuesto debe satisfacer el 100% de las necesidades nutricionales de la tripulación en un hábitat marciano o lunar, además de utilizar no más del 50% de insumos provenientes de nuestro planeta. El éxito del proyecto depende de la integración de estas tecnologías con los sistemas de soporte vital existentes, en la búsqueda de un modelo de ciclo cerrado donde los residuos orgánicos se transformen en nutrientes para futuros cultivos.

La estructura de premios es un incentivo claro para los equipos estadounidenses, que pueden acceder a montos de hasta 300.000 dólares para el primer lugar, 200.000 para el segundo y 100.000 para el tercero, además de reconocimientos por categorías específicas. Por su parte, los participantes internacionales pueden obtener el título de ganador o subcampeón, además del reconocimiento oficial de la NASA, aunque no son elegibles para las recompensas económicas. Para avanzar en el proceso, los equipos deberán presentar un plan detallado que contemple un menú de 14 días, un diseño arquitectónico del sistema dentro de un hábitat marciano, un video explicativo y un modelo funcional en Python compatible con el entorno BioSim, según detalla el Deep Space Food Consortium.

Mars to Table es el proyecto que marcará un antes y un después en la evolución humana Deep Space Food Consortium

Más allá del propósito espacial, esta iniciativa tiene una proyección terrestre significativa. Las tecnologías desarrolladas bajo el ala de la NASA podrían revolucionar la seguridad alimentaria en lugares remotos, zonas de desastre, bases polares o comunidades con cadenas de suministro frágiles. “Al diseñar sistemas que funcionan de manera fiable en condiciones extremas, el proyecto destaca enfoques que maximizan la eficiencia de los recursos”, señala el consorcio encargado. De esta manera, el desafío busca que la infraestructura crítica para Marte sirva también para mitigar crisis de escasez en el planeta Tierra, lo que permitirá una producción constante allí donde los métodos tradicionales resultan insuficientes para sostener a la población.

El cronograma del certamen es riguroso, ya que tras el cierre de inscripciones en julio, los finalistas deberán realizar una sesión de preguntas y respuestas con el jurado a finales de agosto, por lo que el proceso finalizará en septiembre de 2026 con el anuncio de los proyectos vencedores. La NASA enfatiza que la clave reside en la “palatabilidad y variedad”, donde la moral y el rendimiento de los astronautas dependen directamente de la calidad de la nutrición en misiones de larga duración.

Con la idea de viajar a Marte cada vez más cerca en el tiempo, NASA quiere asegurarse de la supervivencia espacial Deep Space Food Consortium

Con la mira puesta en el programa Artemis y los futuros viajes tripulados al planeta rojo, la agencia busca transformar la alimentación de ser una simple carga logística a convertirse en un componente vital de la infraestructura expedicionaria. El desafío está planteado y el tiempo corre para quienes busquen marcar un hito en la exploración espacial contemporánea.