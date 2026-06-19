Hallazgo inédito de la NASA: el telescopio James Webb descube vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta

Desde que fue lanzado al espacio en diciembre de 2021, el telescopio James Webb permitió estudiar atmósferas de exoplanetas con un nivel de detalle inédito. En mayo de 2025, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que el observatorio detectó vapor de agua en la capa gaseosa de TOI-421 b, un subneptuno caliente ubicado fuera del sistema solar.

Cómo es TOI-421 b, el exoplaneta cuya atmósfera presenta vapor de agua

En mayo de 2025, la NASA dio a conocer que, mientras el telescopio James Webb estudiaba subneptunos, uno de los tipos más comunes de exoplanetas en la galaxia, el TOI-421 b llamó la atención de los investigadores por la composición de su atmósfera.

Según informó la agencia en un comunicado, los especialistas decidieron enfocarse en ese exoplaneta porque contaban con datos que sugerían que, por su temperatura, estaba menos cubierto de neblina o nubes, por lo que su análisis sería más viable. La observación confirmó esa hipótesis.

Así fue como un equipo de la Universidad de Maryland pudo detectar vapor de agua en la atmósfera del exoplaneta, además de posibles señales de monóxido de carbono y dióxido de azufre.

Al respecto, la investigadora principal, Eliza Kempton, explicó que la atmósfera del TOI-421 b contiene una gran cantidad de hidrógeno, lo que sugiere que el planeta pudo formarse y evolucionar de manera diferente a los subneptunos más fríos que los observados en el pasado.

El telescopio Webb permite entender mejor los exoplanetas

La exploración de TOI-421 b resulta relevante porque, de acuerdo con la NASA, los subneptunos son comunes, pero suelen estar rodeados de bruma o nubes que dificultan el análisis de sus atmósferas. Pero el lanzamiento del telescopio James Webb posibilitó su exploración.

La tecnología hoy disponible permite estudiar las atmósferas de los exoplanetas para comprender mejor cómo se formaron y evolucionaron, lo que, en el futuro, podría ayudar a entender por qué no existen en nuestro sistema solar.

El Telescopio James Webb ha logrado grandes avances en la NASA Archivo

El caso específico del TOI-421 b también llamó la atención de los astrónomos debido a que orbita una estrella similar al Sol, a diferencia de la mayoría de los demás subneptunos observados hasta ahora que orbitan estrellas más pequeñas y frías.

Telescopio Webb también detectó vapor de agua en la zona de formación de planetas rocosos

Antes del descubrimiento referente al exoplaneta TOI-421 b, la NASA dio a conocer que en el sistema planetario PDS 70, ubicado a 370 años luz de distancia, se detectó vapor de agua.

Según explicó la agencia en un comunicado, el hallazgo fue realizado en el disco interno del sistema, donde los expertos consideran que podrían estar formándose planetas rocosos. La NASA añadió que esa fue la primera vez en que se detectó agua en un disco que alberga dos o más protoplanetas, lo que podría ayudar a los científicos a entender cuál es el origen del líquido.

El telescopio Webb detectó vapor de agua en la zona de formación de planetas rocosos (Imagen artística, no corresponde con la realidad) NASA

El telescopio James Webb ayuda a resolver los misterios del universo

El telescopio James Webb fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 y se diferencia de espacial Hubble porque no orbita alrededor de la Tierra. El observatorio opera alrededor del punto L2 del sistema Sol-Tierra, a unos 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Actualmente, el telescopio es el principal observatorio de ciencia espacial en el mundo y contribuye a resolver misterios del sistema solar, explorar mundos distantes alrededor de otras estrellas e investigar las estructuras y orígenes del universo, informó la NASA.

La operación del Webb forma parte de un programa internacional liderado por la NASA junto con sus socios: la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.