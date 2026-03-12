Así logró el telescopio James Webb rastrear un objeto “invisible” antes de que chocara contra la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que el telescopio espacial James Webb permitió descartar un posible impacto del asteroide 2024 YR4 contra la Luna. El evento estaba previsto para el 22 de diciembre de 2032.

Por qué 2024 YR4 había encendido las alertas

La conclusión surge de dos observaciones realizadas el 18 y 26 de febrero de 2026. La roca espacial, que en un momento fue considerada “el asteroide de mayor riesgo jamás observado”, pasará a unos 22.900 kilómetros del satélite natural.

El asteroide fue descubierto a fines de diciembre de 2024 y en un primer momento apareció como una amenaza seria para la Tierra. Los científicos estimaron una probabilidad de hasta 3,1% de impacto sobre el planeta para el 22 de diciembre de 2032. Luego, nuevas observaciones con telescopios terrestres y espaciales permitieron descartar ese escenario, según explica la NASA en un comunicado.

El equipo creó una técnica nueva para seguir un objeto extremadamente tenue NASA

Sin embargo, en junio de 2025 surgió otra preocupación. Los cálculos indicaron una probabilidad de 4,3% de que YR4 chocara contra la Luna, lo que abrió una nueva línea de análisis entre los investigadores.

Los especialistas consultados en ese momento por CNN señalaron que el impacto de un objeto del tamaño de un edificio podía representar una amenaza para astronautas o infraestructura en la superficie lunar. Además, podía perjudicar a los satélites esenciales para la navegación y las comunicaciones.

Por suerte, las observaciones más recientes del telescopio espacial James Webb permitieron finalmente descartar el posible impacto lunar.

El telescopio James Webb permitió observar el asteroide antes de lo previsto

Los astrónomos no esperaban poder refinar la trayectoria de YR4 hasta 2028, cuando el asteroide volviera a ser observable desde la Tierra.

Ante ese escenario, el astrónomo planetario Andy Rivkin, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, y Julien de Wit, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, solicitaron tiempo de observación con el telescopio espacial James Webb.

El caso fortaleció el uso del telescopio en tareas de defensa planetaria

El observatorio era el único con la sensibilidad necesaria para detectar el objeto en ese momento. El objeto espacial 2024 YR4 es extremadamente tenue. Según la NASA, refleja aproximadamente la misma cantidad de luz que una almendra observada a la distancia de la Luna. Debido a esa debilidad de brillo, las observaciones realizadas con el telescopio estuvieron entre las más débiles jamás obtenidas de un asteroide.

Este instrumento de observación ya había contribuido en 2025 a determinar el tamaño del cuerpo celeste. Sin embargo, en febrero de 2026, los nuevos estudios permitieron extender el período de seguimiento del asteroide y mejorar la precisión de los cálculos sobre su órbita.

Gracias a esos datos, los científicos lograron refinar la trayectoria de 2024 YR4 y descartar la posibilidad de un impacto con la Luna en 2032.

La nueva técnica que convirtió al telescopio James Webb en un rastreador de precisión

Para registrar a YR4, el equipo tuvo que modificar el uso habitual de la Cámara de Infrarrojo Cercano del telescopio. Ese instrumento suele emplearse para observar galaxias o exoplanetas extremadamente distantes que parecen fijos, pero en este caso debía seguir un objetivo de movimiento rápido.

De Wit explicó a CNN que diseñaron una estrategia que permitió al James Webb rastrear el asteroide sin perder precisión en la astrometría, es decir, en la medición de la posición del objeto respecto de las estrellas de fondo.

Exposiciones cuidadosamente sincronizadas hicieron posible detectar una señal 4000 millones de veces más tenue de lo que puede ver el ojo humano y entre 20 y 30 veces más débil que la de los asteroides más pequeños observables con otros equipos.

“En efecto, adaptamos un instrumento optimizado para imágenes cosmológicas profundas en un rastreador de precisión para un asteroide en rápido movimiento, que es bastante diferente de su uso habitual”, comentó De Wit.

Las mediciones descartaron un choque contra la Luna en 2032 NASA

Qué conclusiones dejaron los nuevos cálculos

Tres análisis independientes realizados por distintos miembros del equipo coincidieron en los resultados. Las observaciones muestran que YR4 pasará a unos 22.900 kilómetros de la Luna, una distancia pequeña en términos astronómicos, pero suficientemente grande frente al tamaño del propio satélite.

De Wit sostuvo que cada nueva observación reduce el rango de trayectorias posibles. En este caso, las mediciones del James Webb no solo aportaron una posición muy precisa, sino que también extendieron de manera significativa el período total de observación del asteroide.