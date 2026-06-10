Impactante hallazgo en Pompeya: encontraron dos caballos sepultados vivos dentro de una panadería romana

Más de 2000 años después de la tragedia que borró del mapa a la ciudad de Pompeya, un equipo de investigadores descubrió los restos de dos grandes équidos que murieron atrapados dentro de una panadería durante la devastadora erupción del volcán Vesubio ocurrida en el año 79 d.C.

El descubrimiento se produjo en la denominada Ínsula de los Castos Amantes, uno de los sectores más estudiados del yacimiento arqueológico. Allí, los especialistas encontraron los esqueletos de dos animales que habrían quedado sepultados tras el derrumbe del piso superior del edificio. Los resultados fueron publicados en el e-Journal degli Scavi di Pompei y son considerados detalles clave para conocer los momentos previos a la catástrofe que acabó con miles de vidas.

Arqueólogos descubrieron el esqueleto de un équido debajo de una panadería SV_POMPEII

Los investigadores identificaron a los animales como RP1 y RP2, aunque todavía no pudieron determinar con certeza si se trataba de caballos, asnos o mulas. Los esqueletos se encontraban junto a una pared de una habitación contigua al horno principal de la panadería, un espacio que en ese momento no era utilizado para la producción de pan.

La gran pregunta que surgió tras el hallazgo fue por qué dos équidos se encontraban dentro de una panadería. Según los especialistas, la explicación está relacionada con las obras de reparación que se realizaban en el edificio poco antes de la erupción. Los estudios indican que la panadería y la cuadra principal habían sufrido daños provocados por terremotos ocurridos años antes.

El descubrimiento permite conocer cómo fueron las horas previas a la erupción del volcán SV_POMPEII

La habitación donde aparecieron los animales funcionó en un principio como un establo. Sin embargo, al momento de la tragedia se encontraba en proceso de renovación y, al no tener dónde dejar a los animales, sus dueños habrían optado por dejarlos en aquel sector.

El pequeño detalle sobre los restos que reveló que los animales no murieron calcinados por la lava

Uno de los datos más sorprendentes del estudio tiene que ver con el momento exacto en que murieron los animales. Los arqueólogos no encontraron rastros de lapilli, las pequeñas piedras volcánicas que comenzaron a caer durante las primeras etapas de la erupción. La ausencia de este material llevó a los expertos a concluir que los animales murieron antes de que la lluvia de piedra pómez alcanzara ese sector de la ciudad.

Un equipo de arqueólogos descubre caballos enterrados en Pompeya

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que estos mamíferos fueron aplastados por el derrumbe del piso superior durante los violentos temblores que precedieron al evento volcánico. Encima de los esqueletos apareció una enorme viga de madera parcialmente carbonizada de aproximadamente dos metros de largo. Los análisis realizados en los laboratorios de Pompeya determinaron que pertenecía a un árbol del género arce y formaba parte de la estructura del piso superior.

Los especialistas creen que el elemento comenzó a incendiarse durante la erupción, pero posteriormente fue cubierto por cenizas y gases calientes que impidieron que se consumiera por completo. Este hallazgo permitió reconstruir cómo colapsó la estructura sobre los animales y ayudó a entender mejor la secuencia de acontecimientos ocurridos en las primeras horas de la tragedia.

Ninguno de los dos animales murió abrasado por la corriente piroclástica ni asfixiado por la ceniza, sino que habrían sido aplastados (Foto: Instagram @pompeii_parco_archeologico)

En los próximos meses, los arqueólogos planean llevar a cabo estudios genéticos y biométricos para determinar con precisión la especie de los animales y conocer más detalles sobre su origen, edad y función dentro de la economía local.