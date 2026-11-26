Un estudio reciente publicado en la revista científica Earth and Planetary Science Letters postula la existencia de formaciones montañosas colosales bajo el espeso manto helado de la Antártida. Los geólogos Bei Chen, de la Universidad Nacional de Australia, y su colega Ian Campbell examinaron 1712 cristales de circón extraídos del lecho marino para reconstruir la historia geológica del continente. Estos minerales actúan como relojes biológicos debido a su contenido de uranio y permiten determinar la antigüedad de las rocas originales.

El análisis de los expertos australianos revela la presencia de raíces montañosas con una magnitud comparable a la del Himalaya. Los investigadores sostienen que estas formaciones surgieron durante la amalgamación del supercontinente Gondwana, un proceso tectónico que ocurrió entre 650 y 450 millones de años atrás. El equipo científico indica que gran parte del territorio antártico, oculto bajo capas de hielo que superan el 99,5% de su superficie, conserva los vestigios de una actividad tectónica sin precedentes en la historia planetaria.

Reconstrucción de Gondwana en la que se destacan los bloques centrales, los orógenos interiores y los orógenos periféricos Earth and Planetary Science Letters

La investigación sugiere que la erosión de estas supermontañas transportó nutrientes fundamentales hacia los océanos, un aporte químico que fertilizó las aguas y fomentó la proliferación de organismos fotosintéticos. Según la hipótesis planteada en la publicación, la sedimentación rápida de los barros ricos en carbono orgánico y azufre impidió la oxidación normal de los materiales. Este fenómeno permitió un aumento significativo del oxígeno en la atmósfera, condición esencial para la explosión cámbrica de la diversidad animal.

Los autores enfatizan que el sistema montañoso descubierto bajo el hielo posee características similares a las del Himalaya. El estudio destaca que las colisiones continentales generaron una red de elevaciones integrada que los científicos denominan Supermontañas de Gondwana, donde esta estructura superó en longitud al sistema Alpes-Himalaya actual. Los circones analizados muestran firmas químicas propias de raíces profundas de cordilleras masivas, lo cual refuerza la teoría sobre la existencia de cumbres de gran altura sepultadas en el interior antártico.

El informe revelaría la presencia de raíces montañosas con una magnitud comparable a la del Himalaya con su Monte Everest Daniel Prudek - Shutterstock

El trabajo científico integra datos globales ponderados por área para corregir sesgos de muestreo. Los geólogos subrayan que el pico de circones hallado en la Antártida domina el registro mundial del periodo cámbrico. De hecho, el 46% de los granos examinados durante el intervalo crítico de 540 a 510 millones de años procede de bloques antárticos y australianos. Estos sedimentos forman abanicos turbidíticos gigantescos, sistemas de transporte de arena y barro que igualan en volumen a las mayores acumulaciones conocidas en el planeta.

El equipo académico reconoce limitaciones en su enfoque, ya que los expertos aclaran que el hallazgo deriva de datos indirectos proporcionados por minerales y no de la observación directa del terreno. No obstante, los resultados establecen una correlación sólida entre los periodos de mayor construcción montañosa y los avances evolutivos registrados en la biota terrestre. El estudio ofrece una nueva perspectiva sobre la influencia del clima y la geología en el desarrollo de la vida compleja durante el Neoproterozoico y el inicio de la era cámbrica.