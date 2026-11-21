Un grupo de científicos que investigaba la actividad de un volcán activo en el Caribe realizó un descubrimiento inesperado a varios kilómetros de profundidad. Lo que comenzó como un estudio para comprender el funcionamiento interno del volcán Soufrière Hills, ubicado en la isla de Montserrat, terminó con la identificación de una estructura subterránea que podría estar relacionada con la formación de depósitos de metales de gran valor para la industria tecnológica.

La investigación, liderada por especialistas de la Universidad de Oxford y publicada en la revista científica Geophysical Research Letters, permitió detectar una acumulación de fluidos calientes y ricos en sales a aproximadamente dos kilómetros por debajo de la superficie. Según los investigadores, esta zona podría contener metales disueltos, que se encontrarían en una etapa temprana de formación, pero que en las próximas décadas podrían ser explotados para adquirir minerales necesarios, por ejemplo, para la fabricación de celulares, entre otros aparatos electrónicos.

El hallazgo es importante porque los científicos consiguieron observar el interior del volcán sin necesidad de realizar perforaciones. Para lograrlo, utilizaron información obtenida a partir de terremotos registrados durante varios años, una técnica que permitió reconstruir las características del subsuelo.

Para llevar adelante la investigación, los especialistas analizaron datos sísmicos registrados entre 1996 y 2007 por 23 estaciones de vigilancia instaladas alrededor del Soufrière Hills, un volcán que registró su última erupción en 2013. A partir de miles de ondas generadas por los movimientos sísmicos, el equipo elaboró una representación tridimensional de las estructuras ubicadas debajo de la superficie.

Los científicos estudiaron dos tipos de ondas: las ondas P, que se desplazan más rápido, y las ondas S, que viajan a menor velocidad. Como ambas reaccionan de manera diferente según los materiales que atraviesan, su comportamiento permite identificar zonas de roca sólida, magma y regiones que contienen fluidos.

Fue durante este análisis cuando detectaron una anomalía cerca del conducto principal del volcán. Las señales indicaban que allí existía una estructura con características distintas de las del material que la rodeaba. Según los resultados, se trataría de una zona de entre uno y 1,5 kilómetros de ancho, ubicada a unos dos kilómetros de profundidad, donde podría acumularse una salmuera caliente y altamente concentrada en sales.

Mapa de Montserrat y vistas en sección transversal que muestran los terremotos utilizados en este estudio (Foto: agupubs)

Sin embargo, los científicos todavía no determinaron qué metales contiene exactamente la salmuera detectada ni cuáles serían sus concentraciones, por lo que deberán seguir investigando el lugar. “Nuestro trabajo muestra que los métodos de imagen pasiva pueden proporcionar imágenes con una resolución adecuada para localizar este tipo de objetivos, reduciendo así el riesgo de las campañas de perforación”, concluyeron en el documento, lo que demostró que los avances tecnológicos también pueden ser una buena forma de preservar los entornos naturales.