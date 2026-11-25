Alejandro Magno murió en el 323 a. C. en Babilonia, después de haber formado uno de los imperios más grandes de la historia humana, que se extendía desde Grecia hasta la India. Luego de su muerte, su tumba fue objeto de adoración divina y, por diferentes conflictos bélicos, se perdió su rastro geográfico hasta la actualidad. En una investigación reciente, un equipo de arqueólogos egipcios habría dado con su mausoleo bajo los cimientos de Alejandría.

En una expedición en un parque público de la ciudad costera, trabajadores del Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcios desenterraron una estructura milenaria que dataría de la época de los reyes ptolemaicos.

La tumba de Alejandro Magno estaría en lo que hoy es un parque público en Alejandría (Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

De acuerdo a las investigaciones preliminares, se trataría de una edificación enorme compuesta de piedra caliza. Desde el Instituto Helénico de Investigación de la Civilización Alejandrina (HRIAC) indicaron que está rodeada de muros y con un túnel que pasa por debajo en dirección norte.

Alejandría cuenta con cinco millones de habitantes y debajo todavía hay restos de los imperios anteriores que nunca se hallaron. Debido a que el suelo es muy húmedo, los arqueólogos necesitan bombear el agua del yacimiento para poder retirar los restos que datan de hace dos milenios.

Qué se sabe hasta el momento

El hecho se dio en los jardines de Shallalat, donde se supone que tuvo lugar el Barrio Real, un distrito de palacios en el que vivían los sucesores de Alejandro Magno.

Hace dos décadas que allí se realizan excavaciones para dar con la ubicación de la tumba. Según las características, el cuadrado de piedra caliza es tan grande que pudo hospedar en la superficie a un edificio de gran envergadura, destinado a un rey. De acuerdo a las fuentes históricas, lo fundó el rey Ptolomeo IV Filopátor (221-204 a. C.).

Parte del yacimiento está bajo el agua, por lo que su tratamiento demora más tiempo (Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Los textos antiguos coinciden en las posibles coordenadas donde se depositó el mausoleo de Alejandro Magno una vez traído de Babilonia a la ciudad que se creó en su honor. “Otra parte del recinto real es el llamado Soma. Es un espacio cercado donde se encuentran las tumbas de los reyes y la de Alejandro”, figura en el escrito de Estrabón (20 a. C.) (Geografía, XVII, 1, 8). El Soma hacía referencia a la tumba de Magno.

En tanto, el escritor romano Zenobio señaló: “Ptolomeo Filopátor levantó en medio de la ciudad un monumento funerario, que hoy se llama Sema, y depositó en él a todos sus antepasados, junto con su madre, y también a Alejandro de Macedonia” (Zenobio, Proverbios, III, 94).

En los límites de la superficie de piedra caliza aparecieron túneles (Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

El Sr. Sherif Fathi, Ministro del Turismo y Antigüedades, enfatizó al respecto en el comunicado de prensa: “El descubrimiento representa una importante adición científica a la investigación de la naturaleza de los sitios que existían en el complejo real de la antigua Alejandría y sus funciones arquitectónicas y culturales relacionadas con ello durante la era bizantina, señalando que más excavaciones e investigación arqueológica pueden proporcionar información adicional sobre los edificios y los sitios asociados con ella”.