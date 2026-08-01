Kelly Korreck, gerente del programa de eclipses de la NASA: “El Sol influye en nuestra vida cotidiana”

Cada eclipse solar total ofrece una oportunidad para observar la corona desde una perspectiva excepcional, según Kelly Korreck, gerente del programa de eclipses en la sede de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). El 12 de agosto, mientras la sombra de la Luna recorre Groenlandia, Islandia y España, la agencia pondrá en marcha distintas campañas científicas destinadas a obtener nuevos datos sobre el comportamiento del Sol y su relación con la Tierra.

La NASA estudiará el Sol en el próximo eclipse

Durante la totalidad del eclipse, la Luna bloqueará el disco solar y permitirá observar la corona, la capa más externa de la atmósfera del Sol. Ese breve intervalo será aprovechado por equipos de investigación para registrar información que contribuya a comprender cómo evoluciona esta región y cuáles son los procesos que determinan sus elevadas temperaturas.

El próximo eclipse solar total del 12 de agosto recorrerá Groenlandia, Islandia y España Foto de Jongsun Lee en Unsplash

“El Sol influye en nuestra vida diaria, en los satélites y en los astronautas en el espacio”, dijo Korreck en un comunicado de la agencia. “Podemos aprovechar este momento para profundizar nuestra comprensión de esa influencia”, señaló.

Korreck explicó que, durante la totalidad, los científicos pueden estudiar la corona solar de una manera que no es posible desde ningún otro lugar del sistema solar. Por este motivo, la agencia pondrá en marcha distintas herramientas para observar y obtener nuevos datos.

El avión WB-57 buscará nuevas imágenes de la corona solar

Una de las principales investigaciones utilizará el avión de gran altitud WB-57, que volará a unos 50.000 pies (15.240 metros) para seguir el recorrido del eclipse. Desde esa posición, por encima de la mayor parte de la atmósfera y de las nubes, los científicos podrán registrar imágenes que normalmente no llegan hasta la superficie terrestre.

La aeronave transportará el instrumento Scifli Multispectral Airborne Imager (SAMI, por sus siglas en inglés), compuesto por cuatro cámaras de alta resolución instaladas en la punta del avión.

El sistema captará al menos 20 imágenes por segundo en distintas longitudes de onda, incluidas bandas infrarrojas que suelen ser absorbidas por la atmósfera.

El seguimiento de la sombra de la Luna también permitirá extender el tiempo de observación de la totalidad hasta casi tres minutos.

La NASA estudiará el eclipse solar a miles de metros de altura Foto de la NASA

Gracias a ese período adicional, los investigadores esperan analizar con mayor detalle estructuras como las prominencias solares y avanzar en el estudio de los mecanismos que elevan la temperatura de la corona hasta cerca de un millón de grados.

Mejoras técnicas tras la experiencia de 2024

El mismo instrumento ya había participado en las observaciones del eclipse total del 8 de abril de 2024. La información obtenida entonces permitió introducir cambios para la campaña de este año con el objetivo de mejorar la calidad de las imágenes y acelerar el análisis de los datos.

Entre las modificaciones previstas figuran:

Nuevos ajustes en los tiempos de exposición para evitar zonas sobreexpuestas detectadas en las imágenes de 2024.

La incorporación de un software desarrollado posteriormente para procesar los registros con mayor rapidez.

El proyecto cuenta con financiación del Programa de Acceso al Espacio a Bajo Coste para la Heliofísica de la NASA.

“El Sol está en constante cambio”, señaló el investigador principal del estudio, Amir Caspi, del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado. “Cada evento es diferente. Así que podemos ver cosas que no habíamos visto antes. Y aprendemos de cada eclipse cómo observar mejor el siguiente”, agregó.

Globos científicos analizarán la respuesta de la atmósfera al eclipse

Otra parte de la campaña estará a cargo del Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos para Eclipses, respaldado por la NASA y dirigido desde la Universidad Estatal de Montana.

Este reunirá equipos de estudiantes e investigadores en Islandia y España para medir cómo responde la atmósfera cuando la luz solar disminuye de forma repentina.

En Islandia se lanzarán 80 globos entre las 18 horas previas al evento y las ocho horas posteriores. El objetivo será estudiar la denominada capa límite, la región atmosférica que permanece en contacto con la superficie terrestre.

Experimentos realizados durante los eclipses de 2023 y 2024 mostraron que esta capa reducía su espesor en zonas con cielos despejados. Este comportamiento volverá a analizarse bajo las condiciones propias del verano islandés.

Los investigadores también intentarán determinar si la duración de los días en Islandia durante agosto modifica la respuesta de la atmósfera, ya que el ciclo diario de luz y oscuridad es uno de los factores que intervienen en la evolución de esa capa. “¿Podrá este eclipse provocar el colapso de la capa límite?”, preguntó Matthew Bernards, profesor de ingeniería química en la Universidad de Idaho y quien dirige este proyecto.

En territorio español se desplegarán tres equipos que lanzarán seis globos equipados con cámaras de visión de 360 grados. Además, tendrán sensores destinados a medir la concentración de ozono.

Las cámaras registrarán la trayectoria de la sombra del eclipse desde aproximadamente 90.000 pies de altura (27.432 metros de altura), mientras que los instrumentos científicos evaluarán cómo varían los niveles de ozono durante la totalidad. Mediciones realizadas en 2024 detectaron una disminución de este gas, cuya formación depende de la radiación solar.

El "muro de fuego" que descubrió la NASA en el Sistema Solar

Con estas investigaciones, la NASA buscará ampliar el conocimiento sobre la actividad del Sol. También intentarán comprender mejor las alteraciones temporales que produce un eclipse en la atmósfera terrestre y generar información que contribuya a proteger satélites y sistemas de telecomunicaciones.