Por qué la NASA sobrevuela Utah en helicóptero: la misión que acerca a EE.UU. al sueño de llegar a Venus

Entre el 23 y el 25 de junio, un helicóptero equipado con cámaras y sensores realizó diez vuelos sobre una zona remota de Utah como parte de los preparativos de la misión DAVINCI de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). El proyecto estudiará la evolución de Venus y buscará determinar si alguna vez fue húmedo y habitable, con condiciones similares a las de la Tierra.

Por qué la NASA eligió Utah para probar la misión a Venus

De acuerdo con un comunicado oficial, la agencia espacial trasladó a científicos e ingenieros hasta Crater Island, una formación montañosa ubicada en el norte de Utah, para poner a prueba el sistema de cámaras que viajará a bordo de la misión Davinci (siglas en inglés de Investigación de la Atmósfera Profunda de Venus sobre Gases Nobles, Química e Imágenes).

El lugar fue seleccionado porque presenta características geológicas que permiten simular algunos de los desafíos que enfrentará la nave durante su exploración de Venus. El objetivo consistió en comprobar si los instrumentos pueden capturar información precisa mientras descienden sobre terrenos complejos.

Para recrear ese escenario, un helicóptero realizó maniobras de descenso casi vertical desde altitudes de hasta 18.000 pies (unos 5.500 metros), mientras los sensores registraban imágenes ópticas e infrarrojas de la superficie.

La misión de la NASA que busca descubrir si Venus tuvo océanos

Según el aviso, uno de los principales objetivos de la misión DAVINCI es responder una pregunta que intriga a la comunidad científica desde hace décadas, la cual es si Venus alguna vez tuvo agua líquida, océanos y un clima comparable al de la Tierra.

Los primeros análisis mostraron que los instrumentos lograron reconstruir con gran precisión la geografía de Crater Island NASA

La sonda descenderá a través de la atmósfera venusina durante aproximadamente una hora. Durante ese recorrido analizará la composición química del aire y recopilará información que podría ayudar a reconstruir la evolución del planeta.

Además, tomará imágenes de Alpha Regio, una extensa región montañosa considerada una de las áreas más antiguas de Venus. Los científicos creen que sus rocas podrían conservar pistas sobre el pasado geológico del planeta.

Qué ocurrió durante las pruebas de la NASA en Utah

Cabe destacar que los ensayos se desarrollaron entre el 23 y el 25 de junio dentro de un espacio aéreo restringido administrado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés).

Durante diez vuelos, el helicóptero transportó una canasta metálica suspendida de un cable de 50 pies, equipada con nueve instrumentos. El conjunto incluía cámaras infrarrojas, sensores de presión y temperatura, unidades GPS, giroscopios y un magnetómetro para seguir la posición y el movimiento de la carga.

Después de cada descenso, los investigadores descargaron cientos de imágenes y procesaron la información mediante programas especializados capaces de generar reconstrucciones tridimensionales del terreno.

La campaña produjo cerca de tres terabytes de datos, que ahora son analizados por especialistas del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Maryland.

Los investigadores de la NASA se mostraron alegres por el resultado en Utah NASA

Los resultados que entusiasman a los científicos de la NASA

Los primeros análisis mostraron que los instrumentos lograron reconstruir con gran precisión la geografía de Crater Island. Los investigadores también comprobaron que las cámaras pueden distinguir distintos tipos de rocas según su composición mineral. Esa capacidad será fundamental cuando la misión estudie la superficie de Venus.

Según informó la NASA, las reconstrucciones generadas durante las pruebas coincidieron con mapas geológicos elaborados previamente por expertos, un resultado que refuerza la confianza en el desempeño de la tecnología.

Por qué Venus volvió a convertirse en una prioridad para la NASA

Durante gran parte de las últimas décadas, Marte concentró buena parte de los esfuerzos de exploración espacial. Sin embargo, el interés científico por Venus creció nuevamente debido a las numerosas preguntas que todavía permanecen sin respuesta.

Imágenes obtenidas por la NASA en Utah

Los profesionales de la NASA aclararon en el comunicado que, aunque actualmente registra temperaturas extremas y una atmósfera densa dominada por dióxido de carbono, algunos modelos sugieren que el planeta pudo haber sido mucho más habitable en el pasado.