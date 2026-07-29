Eclipse solar total 2026: esta es la fecha y los lugares donde podrá observarse el fenómeno

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó la llegada de un eclipse solar total para el próximo 12 de agosto de 2026. Este evento astronómico atravesará diversos continentes y océanos, con una trayectoria que incluye sectores de Europa, América del Norte y el Ártico.

Según la información oficial de la agencia, el fenómeno comenzará en el extremo norte de Siberia, recorrerá el Ártico y el Atlántico Norte, pasará por Groenlandia e Islandia, para finalmente alcanzar España y una zona reducida del noroeste de Portugal.

Por qué se produce un eclipse

En cuanto a la duración, la mayor parte de las regiones situadas en la franja de totalidad experimentarán un oscurecimiento del Sol durante menos de dos minutos.

En puntos estratégicos como Rusia, Groenlandia y el Atlántico Norte, el tiempo de cobertura será apenas superior, aunque siempre por debajo de los dos minutos y medio. Paralelamente, otros territorios observarán el eclipse de manera parcial. Esta zona de visibilidad abarca gran parte de Canadá, el noroeste de África y distintos puntos de Estados Unidos.

En suelo estadounidense, el impacto será menor y los residentes verán un efecto tenue, similar a un roce de la Luna sobre el disco solar. Las regiones afectadas incluyen Alaska y sectores del norte del país, donde la cobertura disminuirá hacia el este y el sur.

El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal (Foto: Pexels)

Ante este evento, la NASA enfatizó la importancia de la seguridad ocular. La institución advirtió que el uso de gafas especiales, fabricadas bajo la norma internacional ISO 12.312-2, resulta obligatorio durante todas las fases parciales.

Los especialistas recordaron que las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente contra los rayos solares. Asimismo, prohibieron mirar el fenómeno a través de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares específicos, dado que la radiación concentrada causa lesiones oculares graves. Solo durante el breve periodo de la totalidad, cuando la Luna bloquea por completo la luz solar, el cielo se oscurece y permite la observación directa sin filtros. Las autoridades recomiendan seguir estas instrucciones para evitar daños permanentes en la visión mientras el mundo sigue la trayectoria del eclipse.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA