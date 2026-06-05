La impresionante foto tomada desde un balcón que revela 548 galaxias en el universo

Mientras muchas personas observan con telescopios las estrellas desde sus casas, el ingeniero y astrofotógrafo Cornelis Van Zuilen decidió proponerse un desafío mucho más difícil. Desde el balcón de su departamento en los Países Bajos, logró capturar una imagen del espacio que revela 548 galaxias distribuidas en una sola fotografía.

La imagen tiene como protagonistas a las galaxias que conforman el llamado Triplete de Leo, uno de los grupos galácticos más famosos. Entre ellas se encuentran las galaxias espirales M65, M66 y NGC 3628, ubicadas a aproximadamente 30 millones de años luz de nuestro planeta, en la constelación de Leo. Este conjunto se encuentra cerca de la estrella Chertan, una de las más brillantes de la constelación que representa la pata trasera del león celeste.

Una imagen del trillizo de Leo (Crédito de la imagen: ing. Cornelis van Zuilen)

Para obtener esta imagen viral en redes sociales, el experto tuvo que armar un complejo proyecto que comenzó hace casi dos años. “A finales de 2024, compré mi telescopio Askar 103APO, lo que me proporcionó la distancia focal suficiente para centrarme seriamente en las galaxias y comenzar mi proyecto a largo plazo de fotografiar todo el Catálogo Messier”, remarcó en diálogo con la revista de divulgación científica Space.

“Tras terminar mi primera imagen del Triplete de Leo en 2025, tenía muchas ganas de ver la gigantesca cola de marea de NGC 3628 y decidí regresar con un objetivo mucho más ambicioso”, señaló. A partir del 6 de abril de 2026 comenzó una campaña de observación que se extendió durante 18 noches despejadas. En total reunió 85 horas de datos astronómicos, aunque finalmente seleccionó poco más de 60 horas de material que cumplían con los estándares de calidad necesarios para construir la imagen definitiva.

Un catálogo de galaxias contenidas en la imagen del Triplete de Leo (Crédito de la imagen: ing. Cornelis van Zuilen)

¿Qué muestra la fotografía que se volvió tendencia en redes sociales?

Tras semanas de procesamiento mediante el software especializado PixInsight, el hombre consiguió una imagen que revela detalles extraordinarios. Además de las estructuras espirales de M65 y M66, la fotografía permite apreciar con gran claridad a NGC 3628, conocida popularmente como la “Galaxia Hamburguesa” debido a la gruesa banda de polvo oscuro que atraviesa su centro.

Uno de los elementos más impactantes es una gigantesca cola de marea que emerge desde NGC 3628. Esta estructura tiene una extensión estimada de unos 300.000 años luz y se habría formado debido a interacciones gravitacionales con galaxias vecinas ocurridas hace millones de años. Los especialistas consideran que este tipo de formaciones son valiosas porque permiten reconstruir la historia evolutiva de los sistemas galácticos.

Imagen del Triplete de Leo con las posiciones de galaxias distantes contenidas dentro del campo de visión (Crédito de la imagen: ing. Cornelis van Zuilen)

En total, el astrofotógrafo identificó un total de 548 galaxias visibles distribuidas por todo el encuadre. Muchas de ellas aparecen como pequeños puntos de luz apenas perceptibles, pero representan sistemas completos formados por miles de millones de estrellas. Algunas se encuentran a cientos de millones e incluso miles de millones de años luz de distancia.

La importancia de estas fotografías se encuentra en que son una verdadera ventana al pasado cósmico, ya que la luz registrada comenzó su viaje hacia la Tierra mucho antes de que existiera la humanidad. Además, deja en evidencia que la tecnología avanzó a un punto tal que incluso los aficionados a la astronomía pueden llegar a generar descubrimientos nunca antes vistos.